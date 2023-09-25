Мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда в автобусах

В Кургане повысят стоимость проезда в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Мэрия Кургана заявила о повышении стоимости проезда в автобусах. С октября на регулируемом маршруте цена билета составит 32 рубля. Об этом сообщает администрация города в соцсети «ВКонтакте».

«Тариф на проезд в курганском городском транспорте, работающем по регулируемому тарифу, в ближайшее время будет откорректирован. Просчитывается вариант двухэтапного изменения цены на проезд в маршрутах, работающих по регулируемому тарифу. На первоначальном этапе, который начнет действовать с октября текущего года, цена за одну поездку составит 32 рубля», — сообщили в администрации города.

В мэрии отметили, что стоимость проезда в городском общественном транспорте не менялась с 2021 года. Изменение стоимости билетов связано с ростом расходов на запчасти, топливо, ГСМ, системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС и безопасность. В пример власти Кургана привели соседние города — Челябинск и Екатеринбург, где в текущем году уже повысили цены на проезд до 33 и 35 рублей соответственно. Также мэрия добавила, что все льготы по регулируемому тарифу будут сохранены.

Ранее власти Кургана объясняли, почему поспешили начать транспортную реформу. Чиновники опасались, что перевозчики поднимут стоимость проезда в автобусах. По данным мэрии, не допустить рост цен был призван регулируемый тариф в размере 30 рублей.