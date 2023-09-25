Пермский завод «ОДК-СТАР» вернули в санкционный список после правки в названии

26 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Ранее США включили оборонный завод в санкционный список из-за связей с Ираном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили его обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса. «Из списка была удалена запись о юрлице AO ODK STAR, а внесена — о юрлице AO ODK-STAR. В записи также появились более подробные данные о предприятии, в том числе адрес его сайта. Таким образом, вчера СМИ сообщили об отмене санкций в отношении „ОДК-СТАР“, но, как указано в сводке изменений списка SDN OFAC, компания сразу же снова оказалась под санкциями», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Акционерное общество «ОДК-СТАР» разрабатывает и производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Завод входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Ранее предприятие попало под санкции Минфина США. Причиной послужили связи завода с Ираном.

Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили его обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса. «Из списка была удалена запись о юрлице AO ODK STAR, а внесена — о юрлице AO ODK-STAR. В записи также появились более подробные данные о предприятии, в том числе адрес его сайта. Таким образом, вчера СМИ сообщили об отмене санкций в отношении „ОДК-СТАР“, но, как указано в сводке изменений списка SDN OFAC, компания сразу же снова оказалась под санкциями», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Акционерное общество «ОДК-СТАР» разрабатывает и производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Завод входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Ранее предприятие попало под санкции Минфина США. Причиной послужили связи завода с Ираном.