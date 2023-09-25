25 сентября 2023

Пермский завод «ОДК-СТАР» вернули в санкционный список после правки в названии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее США включили оборонный завод в санкционный список из-за связей с Ираном Фото:
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Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили его обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса.

«Из списка была удалена запись о юрлице AO ODK STAR, а внесена — о юрлице AO ODK-STAR. В записи также появились более подробные данные о предприятии, в том числе адрес его сайта. Таким образом, вчера СМИ сообщили об отмене санкций в отношении „ОДК-СТАР“, но, как указано в сводке изменений списка SDN OFAC, компания сразу же снова оказалась под санкциями», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

Акционерное общество «ОДК-СТАР» разрабатывает и производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Завод входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Ранее предприятие попало под санкции Минфина США. Причиной послужили связи завода с Ираном.

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Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили его обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса. «Из списка была удалена запись о юрлице AO ODK STAR, а внесена — о юрлице AO ODK-STAR. В записи также появились более подробные данные о предприятии, в том числе адрес его сайта. Таким образом, вчера СМИ сообщили об отмене санкций в отношении „ОДК-СТАР“, но, как указано в сводке изменений списка SDN OFAC, компания сразу же снова оказалась под санкциями», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Акционерное общество «ОДК-СТАР» разрабатывает и производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Завод входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Ранее предприятие попало под санкции Минфина США. Причиной послужили связи завода с Ираном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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