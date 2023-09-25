Тюменские налоговики небывало разозлились на должников

ФНС Тюменской области подала иски о банкротстве против 80 компаний

Все 80 компаний имеют серьезные финансовые риски и бюджетные долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская налоговая начала массовую зачистку должников среди тюменских микропредприятий и малого бизнеса. За последние сутки ведомство подало сразу 80 исков о банкротстве против фирм, работающих в различных сферах сервиса и производства Тюменской области, сообщает система «Электронное правосудие».

«Общее количество исков — 80, дата подачи всех заявлений — 25.09.2023 года. Истец во всех случаях — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области Все компании зарегистрированы в муниципалитетах Тюменской области, ведут деятельность на территории РФ. Суммы долгов не называются, все заявления зарегистрированы в системе электронного правосудия», — говорится на портале.

Анализ списка компаний, к которым возникли претензии у налоговой, показывает, что риски банкротства возникли у предприятий, работающих в различных сферах. В «черном списке» фискалов оказались промышленные, сервисные компании, подрядчики по строительству и капитальным ремонтам, производители продуктов питания и разнообразного оборудования. Среди должников оказался и один из старейших в Тюмени гаражно-строительных кооперативов «Домостроитель-1», основанный еще в 1973 году.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени банкротят партнера крупных российских предприятий. Претензии у налоговиков возникли к поставщику «Гавпрома», «Транснефти» и «Россетей».