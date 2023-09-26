Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил Михаил Развозжаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали найти ближайшее укрытие. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
Обновлено в 12:51. Глава города сообщил об отбое воздушной тревоги.
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