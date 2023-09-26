Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе

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Крым., севастополь, вид сверху
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил Михаил Развозжаев Фото:
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали найти ближайшее укрытие. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Обновлено в 12:51. Глава города сообщил об отбое воздушной тревоги.

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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали найти ближайшее укрытие. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Обновлено в 12:51. Глава города сообщил об отбое воздушной тревоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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