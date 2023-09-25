25 сентября 2023

«Уральские авиалинии» не смогли вылететь в Москву из-за технических проблем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Экипаж «Уральских авиалиний» решил не рисковать и не подниматься в воздух Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был следовать из Сочи в Москву, не смог подняться в небо из-за технических неполадок. В тот момент на борту 157 пассажиров.

«25.09.2023 16.02 (мск) аэропорт Сочи (Адлер). По электронной почте от начальника смены ЦПиКИВП) А.А. Хырхырьян получено АЛД о том, что в 15.30, в процессе руления на предварительный старт, экипаж А-320 запросил возврат на место стоянки по технической причине», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. На борту находилось 157 пассажиров.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший в Кольцово (Екатеринбург) из Санкт-Петербурга, решил посмотреть, как полицейские вычисляют террористов, и сообщил им о том, что планирует взорвать аэропорт. Мужчина был нетрезв.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет «Уральских авиалиний», который должен был следовать из Сочи в Москву, не смог подняться в небо из-за технических неполадок. В тот момент на борту 157 пассажиров. «25.09.2023 16.02 (мск) аэропорт Сочи (Адлер). По электронной почте от начальника смены ЦПиКИВП) А.А. Хырхырьян получено АЛД о том, что в 15.30, в процессе руления на предварительный старт, экипаж А-320 запросил возврат на место стоянки по технической причине», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. На борту находилось 157 пассажиров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший в Кольцово (Екатеринбург) из Санкт-Петербурга, решил посмотреть, как полицейские вычисляют террористов, и сообщил им о том, что планирует взорвать аэропорт. Мужчина был нетрезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...