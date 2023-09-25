«Уральские авиалинии» не смогли вылететь в Москву из-за технических проблем

26 сентября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Экипаж «Уральских авиалиний» решил не рисковать и не подниматься в воздух Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», который должен был следовать из Сочи в Москву, не смог подняться в небо из-за технических неполадок. В тот момент на борту 157 пассажиров. «25.09.2023 16.02 (мск) аэропорт Сочи (Адлер). По электронной почте от начальника смены ЦПиКИВП) А.А. Хырхырьян получено АЛД о том, что в 15.30, в процессе руления на предварительный старт, экипаж А-320 запросил возврат на место стоянки по технической причине», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. На борту находилось 157 пассажиров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший в Кольцово (Екатеринбург) из Санкт-Петербурга, решил посмотреть, как полицейские вычисляют террористов, и сообщил им о том, что планирует взорвать аэропорт. Мужчина был нетрезв.

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был следовать из Сочи в Москву, не смог подняться в небо из-за технических неполадок. В тот момент на борту 157 пассажиров. «25.09.2023 16.02 (мск) аэропорт Сочи (Адлер). По электронной почте от начальника смены ЦПиКИВП) А.А. Хырхырьян получено АЛД о том, что в 15.30, в процессе руления на предварительный старт, экипаж А-320 запросил возврат на место стоянки по технической причине», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. На борту находилось 157 пассажиров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший в Кольцово (Екатеринбург) из Санкт-Петербурга, решил посмотреть, как полицейские вычисляют террористов, и сообщил им о том, что планирует взорвать аэропорт. Мужчина был нетрезв.