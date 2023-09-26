На Украине подтвердили, что ВС РФ уничтожили пункт сборки украинских ракет

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, пуск, ракета, stock
ВС РФ нанесли серьезный урон боевому потенциалу ВСУ, заявил Алексей Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар ВС РФ уничтожил пункт сборки украинских ракет. Об этом рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Россия попала в место сборки украинских ракет», — передает слова Данилова издание ABC. Там добавили, что министерство обороны России сообщало о нанесении 12 ударов по военным объектам Украины, повлекших значительный ущерб боевому потенциалу украинских сил.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном. Под удар попали также ремонт авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработку, хранение боеприпасов, а также центры разведки и подготовки украинских диверсантов.

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Удар ВС РФ уничтожил пункт сборки украинских ракет. Об этом рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Россия попала в место сборки украинских ракет», — передает слова Данилова издание ABC. Там добавили, что министерство обороны России сообщало о нанесении 12 ударов по военным объектам Украины, повлекших значительный ущерб боевому потенциалу украинских сил. Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном. Под удар попали также ремонт авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработку, хранение боеприпасов, а также центры разведки и подготовки украинских диверсантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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