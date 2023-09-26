На Украине подтвердили, что ВС РФ уничтожили пункт сборки украинских ракет

26 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли серьезный урон боевому потенциалу ВСУ, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар ВС РФ уничтожил пункт сборки украинских ракет. Об этом рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Россия попала в место сборки украинских ракет», — передает слова Данилова издание ABC. Там добавили, что министерство обороны России сообщало о нанесении 12 ударов по военным объектам Украины, повлекших значительный ущерб боевому потенциалу украинских сил. Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном. Под удар попали также ремонт авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработку, хранение боеприпасов, а также центры разведки и подготовки украинских диверсантов.

Удар ВС РФ уничтожил пункт сборки украинских ракет. Об этом рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Россия попала в место сборки украинских ракет», — передает слова Данилова издание ABC. Там добавили, что министерство обороны России сообщало о нанесении 12 ударов по военным объектам Украины, повлекших значительный ущерб боевому потенциалу украинских сил. Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном. Под удар попали также ремонт авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработку, хранение боеприпасов, а также центры разведки и подготовки украинских диверсантов.