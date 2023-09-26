Песков не захотел комментировать инцидент с сыном Кадырова

В Кремле не хотят комментировать ситуацию с Адамом Кадыровым, заявил Дмитрий Песков
В Кремле не будут комментировать ситуацию с сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адамом. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Не хочу», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее Рамзан Кадыров выразил свою гордость 15-летним сыном Адамом за избиение подозреваемого в поджоге Корана Никиты Журавеля в СИЗО. Глава Чечни отметил, что подросток поступил правильно и он гордится его поступком.
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