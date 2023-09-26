Армянина, спасшего троих детей в Екатеринбурге, выдворяют из России

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Суд по делу Геворга Аветисяна. Екатеринбург, аветисян геворг
Геворга Аветисяна депортируют в Армению Фото:

Мигранта Геворга Аветисяна, который спас троих детей из пожара, депортируют из Екатеринбурга в Армению. Он просрочил миграционные документы, пока отбывал условный срок. Об этом следует из картотеки Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

«Суд постановил: за совершение административного правонарушения оштрафовать Аветисяна Геворга Артуровича на две тысячи рублей. Также принудительно выдворить его за пределы Российской Федерации», — следует из картотеки суда. До момента выдворения Аветисян находится в изоляторе. У него есть десять суток, чтобы обжаловать постановление суда.

В январе 2019 года в Цыганском поселке Екатеринбурга Аветисян вытащил из горящего дома троих детей. Он проезжал мимо на машине, увидев горящий дом, разбил окно, вытащил детей и уехал. После этого его наградили.

Однако в мае того же года Аветисян получил условный срок за избиение человека. Он с другом напал на своего дальнего родственника, с которым у него был давний конфликт. Аветисяну назначили четыре года лишения свободы условно. Изначально ему грозило 12 лет, суд смягчил приговор из-за подвига Аветисяна. Его друга осудили на четыре с половиной года.

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Мигранта Геворга Аветисяна, который спас троих детей из пожара, депортируют из Екатеринбурга в Армению. Он просрочил миграционные документы, пока отбывал условный срок. Об этом следует из картотеки Чкаловского районного суда Екатеринбурга. «Суд постановил: за совершение административного правонарушения оштрафовать Аветисяна Геворга Артуровича на две тысячи рублей. Также принудительно выдворить его за пределы Российской Федерации», — следует из картотеки суда. До момента выдворения Аветисян находится в изоляторе. У него есть десять суток, чтобы обжаловать постановление суда. В январе 2019 года в Цыганском поселке Екатеринбурга Аветисян вытащил из горящего дома троих детей. Он проезжал мимо на машине, увидев горящий дом, разбил окно, вытащил детей и уехал. После этого его наградили. Однако в мае того же года Аветисян получил условный срок за избиение человека. Он с другом напал на своего дальнего родственника, с которым у него был давний конфликт. Аветисяну назначили четыре года лишения свободы условно. Изначально ему грозило 12 лет, суд смягчил приговор из-за подвига Аветисяна. Его друга осудили на четыре с половиной года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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