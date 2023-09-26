В Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге осенью откроют колесо обозрения

В новом колесе обозрения кабинки будут закрытыми Фото: Илья Московец © URA.RU

В Летнем парке «Уралмаш» начали устанавливать колесо обозрения высотой в две пятиэтажки (около 25 метров). Прокатиться на нем можно будет уже этой осенью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка Маяковского, команда которого курирует место отдыха.

«По плану колесо обозрения начнет работу этой осень», — пояснили представители парка. Поставить аттракцион обещают к концу октября.

Новое колесо обозрения позволит встречать гостей круглый год: оно будет состоять из 18 закрытых кабинок, в которых летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель. Полный оборот колесо будет совершать за пять минут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в летнем парке «Уралмаш», который курирует команда парка Маяковского, появится колесо обозрения и веревочный парк. Постепенно будет проводиться все больше мероприятий, а вскоре начнется базовое благоустройство. Также в нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы.

Фото: пресс-служба парка Маяковского

Фото: пресс-служба парка Маяковского

Фото: пресс-служба парка Маяковского