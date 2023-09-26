В Летнем парке «Уралмаш» начали устанавливать колесо обозрения высотой в две пятиэтажки (около 25 метров). Прокатиться на нем можно будет уже этой осенью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка Маяковского, команда которого курирует место отдыха.
«По плану колесо обозрения начнет работу этой осень», — пояснили представители парка. Поставить аттракцион обещают к концу октября.
Новое колесо обозрения позволит встречать гостей круглый год: оно будет состоять из 18 закрытых кабинок, в которых летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель. Полный оборот колесо будет совершать за пять минут.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в летнем парке «Уралмаш», который курирует команда парка Маяковского, появится колесо обозрения и веревочный парк. Постепенно будет проводиться все больше мероприятий, а вскоре начнется базовое благоустройство. Также в нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы.
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