Жители Уралмаша получат колесо обозрения высотой с две пятиэтажки. Фото

В Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге осенью откроют колесо обозрения
© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, колесо обозрения, развлечение, отдых в парке, парк таганская слобода
В новом колесе обозрения кабинки будут закрытыми Фото:

В Летнем парке «Уралмаш» начали устанавливать колесо обозрения высотой в две пятиэтажки (около 25 метров). Прокатиться на нем можно будет уже этой осенью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка Маяковского, команда которого курирует место отдыха.

«По плану колесо обозрения начнет работу этой осень», — пояснили представители парка. Поставить аттракцион обещают к концу октября.

Новое колесо обозрения позволит встречать гостей круглый год: оно будет состоять из 18 закрытых кабинок, в которых летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель. Полный оборот колесо будет совершать за пять минут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в летнем парке «Уралмаш», который курирует команда парка Маяковского, появится колесо обозрения и веревочный парк. Постепенно будет проводиться все больше мероприятий, а вскоре начнется базовое благоустройство. Также в нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы.

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В Летнем парке «Уралмаш» начали устанавливать колесо обозрения высотой в две пятиэтажки (около 25 метров). Прокатиться на нем можно будет уже этой осенью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка Маяковского, команда которого курирует место отдыха. «По плану колесо обозрения начнет работу этой осень», — пояснили представители парка. Поставить аттракцион обещают к концу октября. Новое колесо обозрения позволит встречать гостей круглый год: оно будет состоять из 18 закрытых кабинок, в которых летом будет работать кондиционер, зимой — обогреватель. Полный оборот колесо будет совершать за пять минут. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в летнем парке «Уралмаш», который курирует команда парка Маяковского, появится колесо обозрения и веревочный парк. Постепенно будет проводиться все больше мероприятий, а вскоре начнется базовое благоустройство. Также в нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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