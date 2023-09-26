Курганский боец ЧВК «Вагнер»: сослуживец пленил двух солдат ВСУ, используя крик

Сослуживец курганского бойца ЧВК «Вагнер» без оружия захватил двух солдат ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец ЧВК «Вагнер», рассказал о том, как при штурме противника его напарник с заклинившим оружием захватил в плен двух националистов ВСУ, закричав и используя приклад автомата. Историю об этом участник спецоперации на Украине сообщил корреспонденту URA.RU.

«В одном из боев штурмовали позиции ВСУ. Проводили чистку в окопах. У одного моего сослуживца заклинил автомат в то время, когда на него из блиндажа выбежали два украинских солдата. Он не растерялся заорал на них и прикладом положил обоих на землю. Потом разоружил „языков“ (пленных — прим. ред.) и спокойно увел», — рассказал курганец. По его словам, боец родом из Башкирии.

Ранее URA.RU писало, что боец ЧВК «Вагнер» из Кургана назвал причины, по которым наемникам не выгодно ехать в Африку. По его словам, это связано с тяжелым климатом и низкой зарплатой. Также военнослужащий рассказал, что в зоне спецоперации «вагнеровцы» использовали натовские автоматы, чтобы экономить свои патроны.