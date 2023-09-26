Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией

26 сентября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Латвия закроет границы в случае массового наплыва мигрантов, заявил Эдгарс Ринкевичс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Латвийские власти планируют закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией», — передает слова Ринкевичса ТАСС. Он добавил, что такое решение будет принято если незаконная миграция станет массовой. Ранее Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 12 сентября. Это означает, что владельцам транспортных средств, зарегистрированных в России, будет запрещено пересекать границу с Латвией и Белоруссией для въезда в Евросоюз.

Латвийские власти планируют закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией», — передает слова Ринкевичса ТАСС. Он добавил, что такое решение будет принято если незаконная миграция станет массовой. Ранее Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 12 сентября. Это означает, что владельцам транспортных средств, зарегистрированных в России, будет запрещено пересекать границу с Латвией и Белоруссией для въезда в Евросоюз.