Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Латвия закроет границы в случае массового наплыва мигрантов, заявил Эдгарс Ринкевичс Фото:

Латвийские власти планируют закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией», — передает слова Ринкевичса ТАСС. Он добавил, что такое решение будет принято если незаконная миграция станет массовой.

Ранее Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 12 сентября. Это означает, что владельцам транспортных средств, зарегистрированных в России, будет запрещено пересекать границу с Латвией и Белоруссией для въезда в Евросоюз.

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Латвийские власти планируют закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией», — передает слова Ринкевичса ТАСС. Он добавил, что такое решение будет принято если незаконная миграция станет массовой. Ранее Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 12 сентября. Это означает, что владельцам транспортных средств, зарегистрированных в России, будет запрещено пересекать границу с Латвией и Белоруссией для въезда в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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