Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией

Латвия закроет границы в случае массового наплыва мигрантов, заявил Эдгарс Ринкевичс
Латвийские власти планируют закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией», — передает слова Ринкевичса ТАСС. Он добавил, что такое решение будет принято если незаконная миграция станет массовой.
Ранее Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 12 сентября. Это означает, что владельцам транспортных средств, зарегистрированных в России, будет запрещено пересекать границу с Латвией и Белоруссией для въезда в Евросоюз.
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