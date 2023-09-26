Пермский музей современного искусства анонсировал первый проект в новом здании

На открытии новой локации музей PERMM представит инсталляцию из тысяч бутылок

Инсталляция из тысяч бутылок поднимет проблему чистой воды Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Перми музей современного искусства PERMM откроется в новой локации 28 октября. Первым проектом станет огромная инсталляция Дмитрия Булныгина «Баньян». Она, как рассказали в музее, состоит из 15 тысяч пластиковых бутылок и символизирует проблему доступности питьевой воды.

«„Баньян“ — масштабная инсталляция художника Дмитрия Булныгина, поднимающая проблему доступности чистой питьевой воды. Огромное экзотическое дерево, для создания которого будет использовано более 15 000 пластиковых бутылок, займет всю площадь большого белого зала. Воздушные корни и ветви из прозрачного пластика поднимутся на 10-метровую высоту», — говорится на страницах музея в соцсетях. Организаторы отмечают, что зрители также смогут принять участие в создании инсталляции.

Сейчас художник собирает материал для своего проекта. В этом могут помочь все пермяки — бутылки объемом 1,5 или 2 литра из прозрачного или голубого пластика можно положить в специальные контейнеры рядом с новым зданием музея на Крисанова, 4, а также в iMALL Эспланада.

Музей современного искусства PERMM до начала сентября работал в на бульваре Гагарина. Открыться в новом здании музейщики планировали 15 сентября, затем 21 октября. На улице Крисанова музей занял помещения бывшего автосалона. Благодаря переезду выставочные площади увеличились с 3900 квадратных метров до 7200.