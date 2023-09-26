Шойгу: ВС РФ расширили зону контроля в Купянском районе

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу прокомментировал успехи армии России на купянском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армии России удалось расширить зону контроля у населенных пунктов Синьковка и Петропавловка (Купянский район Харьковской области). Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи Синьковки и Петропавловки», — заявил Сергей Шойгу. Его слова передает telegram-канал Минобороны РФ.

В августе армия России перешла в наступление на купянском направлении. Спустя несколько дней власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянске. Через месяц солдаты ВСУ признали, что преимущество на этом направлении на стороне армии России.

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Армии России удалось расширить зону контроля у населенных пунктов Синьковка и Петропавловка (Купянский район Харьковской области). Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. «Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи Синьковки и Петропавловки», — заявил Сергей Шойгу. Его слова передает telegram-канал Минобороны РФ. В августе армия России перешла в наступление на купянском направлении. Спустя несколько дней власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянске. Через месяц солдаты ВСУ признали, что преимущество на этом направлении на стороне армии России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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