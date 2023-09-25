Полиция ХМАО проверит инцидент с избитым на дороге мужчиной. Видео

26 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В полиции устанавливают личности всех участников инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В полиции Нижневартовска (ХМАО) проведут проверку инцидента, в котором пострадал местный житель. Мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Нижневартовска. «По данному факту в дежурную часть УМВД поступило сообщение от неравнодушного жителя города. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщило ведомство О происшествии стало известно после публикации видеозаписи в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах неизвестные избивают мужчину, а затем силой садят в машину и увозят. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) группа молодых людей устроила массовую драку на глазах у прохожих из-за ДТП. Позже несколько участников выследили обидчика и избили его толпой.

В полиции Нижневартовска (ХМАО) проведут проверку инцидента, в котором пострадал местный житель. Мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Нижневартовска. «По данному факту в дежурную часть УМВД поступило сообщение от неравнодушного жителя города. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщило ведомство О происшествии стало известно после публикации видеозаписи в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах неизвестные избивают мужчину, а затем силой садят в машину и увозят. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) группа молодых людей устроила массовую драку на глазах у прохожих из-за ДТП. Позже несколько участников выследили обидчика и избили его толпой.