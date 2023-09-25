25 сентября 2023

Полиция ХМАО проверит инцидент с избитым на дороге мужчиной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жалоба, полиция, сотрудник полиции, мвд россии
В полиции устанавливают личности всех участников инцидента Фото:

В полиции Нижневартовска (ХМАО) проведут проверку инцидента, в котором пострадал местный житель. Мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Нижневартовска.

«По данному факту в дежурную часть УМВД поступило сообщение от неравнодушного жителя города. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщило ведомство

О происшествии стало известно после публикации видеозаписи в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах неизвестные избивают мужчину, а затем силой садят в машину и увозят.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) группа молодых людей устроила массовую драку на глазах у прохожих из-за ДТП. Позже несколько участников выследили обидчика и избили его толпой.

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В полиции Нижневартовска (ХМАО) проведут проверку инцидента, в котором пострадал местный житель. Мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Нижневартовска. «По данному факту в дежурную часть УМВД поступило сообщение от неравнодушного жителя города. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщило ведомство О происшествии стало известно после публикации видеозаписи в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах неизвестные избивают мужчину, а затем силой садят в машину и увозят. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) группа молодых людей устроила массовую драку на глазах у прохожих из-за ДТП. Позже несколько участников выследили обидчика и избили его толпой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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