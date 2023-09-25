В полиции Нижневартовска (ХМАО) проведут проверку инцидента, в котором пострадал местный житель. Мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Нижневартовска.
«По данному факту в дежурную часть УМВД поступило сообщение от неравнодушного жителя города. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщило ведомство
О происшествии стало известно после публикации видеозаписи в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах неизвестные избивают мужчину, а затем силой садят в машину и увозят.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) группа молодых людей устроила массовую драку на глазах у прохожих из-за ДТП. Позже несколько участников выследили обидчика и избили его толпой.
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