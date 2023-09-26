Буданов назвал главную цель для украинских беспилотников в России

Буданов: основная цель украинских беспилотников — заводы российского ВПК
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Украина с помощью атак беспилотников хочет замедлить производство вооружения в России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одной из главных целей для атак украинских дронов являются предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые работают на ракетостроение. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения», — рассказал Буданов изданию New Voice. По словам шефа военной разведки Украины, треть заводов ВПК России в европейской части страны являются доступными для беспилотников.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские беспилотники взорвали электроподстанцию в Курской области. Это привело к обесточиванию семи населенных пунктов.

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Одной из главных целей для атак украинских дронов являются предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые работают на ракетостроение. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. «Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения», — рассказал Буданов изданию New Voice. По словам шефа военной разведки Украины, треть заводов ВПК России в европейской части страны являются доступными для беспилотников. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские беспилотники взорвали электроподстанцию в Курской области. Это привело к обесточиванию семи населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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