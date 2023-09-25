25 сентября 2023

ВСУ взорвали электроподстанцию в Курской области

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Подрыв электроподстанции привел к обесточиванию семи населенных пунктов, заявил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Электроподстанция в Курской области взорвана украинским беспилотником. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что это привело к обесточиванию семи населенных пунктов.

Никто из жителей не пострадал. Специальные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, заключил губернатор.

Ранее в Курске украинский беспилотник повредил административное здание и несколько частных домов во время второй атаки за два дня. В предыдущий день уже произошла попытка атаки на здание администрации. В результате другого обстрела ВСУ погиб житель села Плехово.

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Электроподстанция в Курской области взорвана украинским беспилотником. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что это привело к обесточиванию семи населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Специальные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, заключил губернатор. Ранее в Курске украинский беспилотник повредил административное здание и несколько частных домов во время второй атаки за два дня. В предыдущий день уже произошла попытка атаки на здание администрации. В результате другого обстрела ВСУ погиб житель села Плехово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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