ВСУ взорвали электроподстанцию в Курской области 26 сентября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 + Подрыв электроподстанции привел к обесточиванию семи населенных пунктов, заявил Роман Старовойт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Электроподстанция в Курской области взорвана украинским беспилотником. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что это привело к обесточиванию семи населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Специальные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, заключил губернатор. Ранее в Курске украинский беспилотник повредил административное здание и несколько частных домов во время второй атаки за два дня. В предыдущий день уже произошла попытка атаки на здание администрации. В результате другого обстрела ВСУ погиб житель села Плехово. Электроподстанция в Курской области взорвана украинским беспилотником. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что это привело к обесточиванию семи населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Специальные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, заключил губернатор. Ранее в Курске украинский беспилотник повредил административное здание и несколько частных домов во время второй атаки за два дня. В предыдущий день уже произошла попытка атаки на здание администрации. В результате другого обстрела ВСУ погиб житель села Плехово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям