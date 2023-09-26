Родкомитет предложил мэру Кургана пустить школьные автобусы на бульвар Солнечный

Родкомитет просит власти организовать школьный автобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родительский комитет Курганской области предложил запустить бесплатные школьные автобусы для учеников, проживающих на бульваре Солнечном. Предложение адресовано главе города Елене Ситниковой и опубликовано в группе родкомитета во «ВКонтакте».

«Позиция нынешнего руководства города прозвучала однозначно. Они школу строить не будут. Мы обращаемся к Елене Вячеславовне [Ситниковой]. Давайте решим этот вопрос в интересах детей прямо сейчас — организуем бесплатный подвоз детей до школ и обратно школьными автобусами. Дети будут безопасно и бесплатно добираться до школы и домой. И мы уверены, что при желании это можно сделать и стать примером заботы о детях для всей страны», — говорится в обращении родкомитета.

По данным родкомитета, школы №№45, 41, 40 находятся в двух километрах от бульвара Солнечного. В соответствии с п. 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от школы до жилых зданий должно быть не более 500 метров. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности — 800 метров, для сельских поселений — до одного километра.

Председатель родкомитета Юрий Леонов рассказал URA.RU, что в 2007 году, будучи директором Кетовской школы, запустил школьный автобус для учеников села Кетово. Такой автобус курсирует по селу и сейчас. URA.RU направило в пресс-службу администрации города Кургана запрос с просьбой прокомментировать возможность реализации предложения родкомитета. Ответ ожидается.

URA.RU писало, что мэр Кургана официально отказала в строительстве школы на бульваре Солнечном. В качестве аргументов она привела градостроительные нормы и доступность нескольких школ. Ранее жители бульвара Солнечного требовали построить школу, а также жаловались в администрацию президента на отсутствие школы в районе (прогимназия №63 работает для дошкольников и начальных классов).