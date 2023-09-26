Отключение WhatsApp в России: что известно

WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
Функция создания каналов в мессенджере будет недоступна в России, поэтому вероятность блокировки соцсети мала Фото:

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой. Изменения вступят в силу с 24 октября, сообщает на его сайте.

Сейчас работа мессенджера распространяется на устройства с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12-й версии. Однако с конца октября WhatsApp будет поддерживать устройства на базе Android только с ОС 5.0 и выше.

Ранее Госдума РФ выступила с заявлением о возможной блокировке WhatsApp на территории страны. Это связано с тем, что после обновления в приложении появилась возможность создания каналов. По мнению властей, они могут носить антироссийский характер. URA.RU приводит всю известную информацию об отключении WhatsApp в России.

Почему WhatsApp хотят заблокировать на территории РФ

Более чем в 150 странах мира с 13 сентября в мессенджере открылся доступ к созданию каналов. Первый замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин на этот счет заявил, что из-за данной функции в России готовы пересмотреть официальную позицию относительно деятельности приложения, пишет NEWS.RU.

Позже Горелкин добавил, что вероятность блокировки мессенджера крайне мала. Это связано с тем, что WhatsApp не планирует распространять функцию каналов на российскую аудиторию и останется для нее исключительно средством коммуникации. Роскомнадзор, в свою очередь, подчеркнул, что появление недружественных каналов с запрещенной информацией повлечет немедленное требование об их удалении, а при отказе мессенджер заблокируют.

Кому запрещено пользоваться WhatsApp

Сотрудникам полиции РФ посоветовали переименовать или удалить рабочие чаты в мессенджере. Связано это с тем, что компания Meta, владеющая соцсетью уже больше года, признана Минюстом экстремистской организацией.

Также не могут использовать мессенджер для передачи персональных данных при предоставлении услуг и платежных документов финансовые организации и банки. Это ограничение появилось после вступления в силу с 1 марта 2023 года закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой. Изменения вступят в силу с 24 октября, сообщает на его сайте. Сейчас работа мессенджера распространяется на устройства с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12-й версии. Однако с конца октября WhatsApp будет поддерживать устройства на базе Android только с ОС 5.0 и выше. Ранее Госдума РФ выступила с заявлением о возможной блокировке WhatsApp на территории страны. Это связано с тем, что после обновления в приложении появилась возможность создания каналов. По мнению властей, они могут носить антироссийский характер. URA.RU приводит всю известную информацию об отключении WhatsApp в России. Более чем в 150 странах мира с 13 сентября в мессенджере открылся доступ к созданию каналов. Первый замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин на этот счет заявил, что из-за данной функции в России готовы пересмотреть официальную позицию относительно деятельности приложения, пишет NEWS.RU. Позже Горелкин добавил, что вероятность блокировки мессенджера крайне мала. Это связано с тем, что WhatsApp не планирует распространять функцию каналов на российскую аудиторию и останется для нее исключительно средством коммуникации. Роскомнадзор, в свою очередь, подчеркнул, что появление недружественных каналов с запрещенной информацией повлечет немедленное требование об их удалении, а при отказе мессенджер заблокируют. Сотрудникам полиции РФ посоветовали переименовать или удалить рабочие чаты в мессенджере. Связано это с тем, что компания Meta, владеющая соцсетью уже больше года, признана Минюстом экстремистской организацией. Также не могут использовать мессенджер для передачи персональных данных при предоставлении услуг и платежных документов финансовые организации и банки. Это ограничение появилось после вступления в силу с 1 марта 2023 года закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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