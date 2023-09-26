Путин увеличил зарплаты себе, Мишустину и Медведеву

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поручил увеличить зарплаты на 5,5% Фото:

Заработные платы президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министров и руководителей отдельных ведомств с 1 октября будут увеличены на 5,5%. Соответствующий указ подписал российский лидер.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, повышение касается президента и премьер-министра РФ, зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

Кроме того, президент РФ повысил зарплаты Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного РФ Александру Бастрыкину, а также некоторым категориями госслужащих.

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Заработные платы президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министров и руководителей отдельных ведомств с 1 октября будут увеличены на 5,5%. Соответствующий указ подписал российский лидер. «Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, повышение касается президента и премьер-министра РФ, зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников. Кроме того, президент РФ повысил зарплаты Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного РФ Александру Бастрыкину, а также некоторым категориями госслужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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