Стало известно, из-за чего напали на мужчину на остановке в Екатеринбурге

Подростки в Екатеринбурге до смерти избили мужчину из-за сигареты

Уголовное дело направлено в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге двое подростков избили до смерти мужчину на остановке, потому что попросили у него сигарету, а он им отказал. Молодым людям показалось, что горожанин им грубо ответил, и они набросились на него с кулаками, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Эта криминальная история началась с банальной фразы „Угости сигареткой!“, которую молодые люди адресовали случайно встреченному ими на остановке незнакомому мужчине. Ныне уже обвиняемым показалось, что мужчина грубо им ответил. Они расправились с ним с той жестокостью, на которую способны разве что дикие хищники, почувствовавшие запах крови не могущей дать отпора жертвы», — пояснил Горелых. Мужчина получил более 60 ударов руками и ногами и скончался.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга пояснил, что юношу и девушку обвиняют по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инцидент произошел 6 июня на улице Ильича на Уралмаше.

«От полученных в результате избиения травм потерпевший через непродолжительное время скончался. По уголовному делу следователем СК России проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнил Шульга. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будут судить 17-летнего парня и его девушку — пара до смерти забила мужчину, уснувшего на остановке. По словам источника, преступление носило бытовой характер.