Подростки до смерти забили уснувшего на остановке свердловчанина

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Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, междугородние перевозки, автобусная остановка, общественный транспорт, зато свободный
Пострадавшим оказался случайный мужчина на остановке Фото:

В Екатеринбурге будут судить 17-летнего парня и его девушку — пара до смерти забила мужчину, уснувшего на остановке. Об этом сообщает источник.

«Они забили до смерти мужчину, который спал на остановке. Преступление носит бытовой характер», — пояснил источник «КП-Екатеринбургу». Подростков будут судить по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

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В Екатеринбурге будут судить 17-летнего парня и его девушку — пара до смерти забила мужчину, уснувшего на остановке. Об этом сообщает источник. «Они забили до смерти мужчину, который спал на остановке. Преступление носит бытовой характер», — пояснил источник «КП-Екатеринбургу». Подростков будут судить по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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