Подростки до смерти забили уснувшего на остановке свердловчанина

Пострадавшим оказался случайный мужчина на остановке
В Екатеринбурге будут судить 17-летнего парня и его девушку — пара до смерти забила мужчину, уснувшего на остановке. Об этом сообщает источник.
«Они забили до смерти мужчину, который спал на остановке. Преступление носит бытовой характер», — пояснил источник «КП-Екатеринбургу». Подростков будут судить по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.
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