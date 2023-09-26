Подростки до смерти забили уснувшего на остановке свердловчанина

Пострадавшим оказался случайный мужчина на остановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге будут судить 17-летнего парня и его девушку — пара до смерти забила мужчину, уснувшего на остановке. Об этом сообщает источник.

«Они забили до смерти мужчину, который спал на остановке. Преступление носит бытовой характер», — пояснил источник «КП-Екатеринбургу». Подростков будут судить по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.