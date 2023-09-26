Спикера думы Тюмени исключили из городского политсовета «Единой России»

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Пресс-конференция Евгения Заболотного, председателя городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Евгений Заболотный перестал быть членом политического совета ЕР Фото:

Пока еще действующий спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный исключен из городского политсовета «Единой России». Такое решение приняли делегаты городской партконференции ЕР.

«Предлагается прекратить полномочия и вывести из состава политического совета Еремеева Степана Александровича, Заболотного Евгения Борисовича, Медведева Сергея Михайловича. Со всеми членами политсовета мы это решение проговорили», — заявил глава городского отделения ЕР Руслан Кухарук на партконференции.

Как сообщают инсайдеры URA.RU, об исключении Заболотный попросил сам, поставив жирную точку в своей политической карьере. Вместо исключенных политсовет пополнят будущий спикер думы Светлана Иванова и еще несколько партактивистов.

Также на партконференции единороссы поддержали мэра Тюмени Руслана Кухарука в решении переизбраться на новый срок. Делегаты проголосовали единогласно.

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Пока еще действующий спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный исключен из городского политсовета «Единой России». Такое решение приняли делегаты городской партконференции ЕР. «Предлагается прекратить полномочия и вывести из состава политического совета Еремеева Степана Александровича, Заболотного Евгения Борисовича, Медведева Сергея Михайловича. Со всеми членами политсовета мы это решение проговорили», — заявил глава городского отделения ЕР Руслан Кухарук на партконференции. Как сообщают инсайдеры URA.RU, об исключении Заболотный попросил сам, поставив жирную точку в своей политической карьере. Вместо исключенных политсовет пополнят будущий спикер думы Светлана Иванова и еще несколько партактивистов. Также на партконференции единороссы поддержали мэра Тюмени Руслана Кухарука в решении переизбраться на новый срок. Делегаты проголосовали единогласно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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