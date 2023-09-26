Спикера думы Тюмени исключили из городского политсовета «Единой России»

Евгений Заболотный перестал быть членом политического совета ЕР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пока еще действующий спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный исключен из городского политсовета «Единой России». Такое решение приняли делегаты городской партконференции ЕР.

«Предлагается прекратить полномочия и вывести из состава политического совета Еремеева Степана Александровича, Заболотного Евгения Борисовича, Медведева Сергея Михайловича. Со всеми членами политсовета мы это решение проговорили», — заявил глава городского отделения ЕР Руслан Кухарук на партконференции.

Как сообщают инсайдеры URA.RU, об исключении Заболотный попросил сам, поставив жирную точку в своей политической карьере. Вместо исключенных политсовет пополнят будущий спикер думы Светлана Иванова и еще несколько партактивистов.

Также на партконференции единороссы поддержали мэра Тюмени Руслана Кухарука в решении переизбраться на новый срок. Делегаты проголосовали единогласно.