«Единая Россия» утвердила кандидата на пост спикеры думы Тюмени

Светлана Иванова пообещала оптимизировать работу депутатов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Партия «Единая Россия» утвердила на пост спикера городской думы Тюмени Светлану Иванову. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время конференции Тюменского городского отделения «Единой России». Во время своего выступления Иванова пообещала оптимизировать работу депутатов.

«Я вижу задачи, над которыми нужно работать всем нам. Это развитие инвестиционной привлекательности города, обеспечение транспортной и социальной структурой новых микрорайонов, благоустройство дворовых территорий, спортивных площадок, парков и скверов. <…> Со своей стороны, приложу все условия, чтобы оптимизировать работу депутатов с местным отделением партии», — отметила Иванова в своем выступлении.

Ее кандидатуру на пост спикера поддержали 207 делегатов. 31 человек проголосовал за депутата Андрея Голоуса.

Ранее Иванова занимала пост главы Тюменского района. 18 сентября она ушла в отставку в связи с избранием депутатом гордумы. Ранее URA.RU писало, что сотрудники думы Тюмени опасаются нового потенциального спикера Ивановой из-за ее чрезмерной активности.