В воздухе Тюмени обнаружили превышение концентрации вредного вещества

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Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, противогаз, город курган, площадь ленина, жители города кургана
Жители Тюмени ощущают в городе запах гари и дыма Фото:

В Тюмени обнаружили превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что жители Тюмени ощущают запах гари.

«В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию азота диоксида — 1,25 ПДК (фактическое содержание в воздухе 0,25 мг/м3 при ПДК 0,20 мг/м3). По остальным контролируемым веществам по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК не выявлено», — сообщили в управлении.

Согласно открытым источникам, отличительной особенность диоксида азота является резкий и удушливый запах. Оказываясь в организме человека, вещество способно нарушить работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки. Также диоксид азота способен вызвать у детей бронхит.

Ранее URA.RU писало, жители Тюмени жалуются на запах гари. По данным инфоцентра регионального правительства, источником запаха стали природные пожары в Свердловской области.

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В Тюмени обнаружили превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что жители Тюмени ощущают запах гари. «В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию азота диоксида — 1,25 ПДК (фактическое содержание в воздухе 0,25 мг/м3 при ПДК 0,20 мг/м3). По остальным контролируемым веществам по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК не выявлено», — сообщили в управлении. Согласно открытым источникам, отличительной особенность диоксида азота является резкий и удушливый запах. Оказываясь в организме человека, вещество способно нарушить работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки. Также диоксид азота способен вызвать у детей бронхит. Ранее URA.RU писало, жители Тюмени жалуются на запах гари. По данным инфоцентра регионального правительства, источником запаха стали природные пожары в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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