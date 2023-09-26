В воздухе Тюмени обнаружили превышение концентрации вредного вещества

Жители Тюмени ощущают в городе запах гари и дыма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени обнаружили превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что жители Тюмени ощущают запах гари.

«В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию азота диоксида — 1,25 ПДК (фактическое содержание в воздухе 0,25 мг/м3 при ПДК 0,20 мг/м3). По остальным контролируемым веществам по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК не выявлено», — сообщили в управлении.

Согласно открытым источникам, отличительной особенность диоксида азота является резкий и удушливый запах. Оказываясь в организме человека, вещество способно нарушить работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки. Также диоксид азота способен вызвать у детей бронхит.

Ранее URA.RU писало, жители Тюмени жалуются на запах гари. По данным инфоцентра регионального правительства, источником запаха стали природные пожары в Свердловской области.