Во время спецоперации погиб тюменский контрактник

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Прощание с военнослужащим пройдет 28 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Тюменской области погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в официальной группе администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте».

«Выполняя боевые задачи, в зоне проведения специальной военной операции погиб ялуторовчанин, военнослужащий по контракту Копылов Александр Александрович. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра, которая потеряла мужа и отца», — сообщили в группе администрации. Прощание с военнослужащим пройдет 28 сентября в ритуальном зале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились со старшим прапорщиком Маратом Баженовым, который погиб во время спецоперации. Глава Сладковского района Александр Иванов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Церемония прощания состоялась на кладбище села Сладково.

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Контрактник из Тюменской области погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в официальной группе администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте». «Выполняя боевые задачи, в зоне проведения специальной военной операции погиб ялуторовчанин, военнослужащий по контракту Копылов Александр Александрович. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра, которая потеряла мужа и отца», — сообщили в группе администрации. Прощание с военнослужащим пройдет 28 сентября в ритуальном зале. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились со старшим прапорщиком Маратом Баженовым, который погиб во время спецоперации. Глава Сладковского района Александр Иванов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Церемония прощания состоялась на кладбище села Сладково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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