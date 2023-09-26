Во время спецоперации погиб тюменский контрактник

Прощание с военнослужащим пройдет 28 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Тюменской области погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в официальной группе администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте».

«Выполняя боевые задачи, в зоне проведения специальной военной операции погиб ялуторовчанин, военнослужащий по контракту Копылов Александр Александрович. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра, которая потеряла мужа и отца», — сообщили в группе администрации. Прощание с военнослужащим пройдет 28 сентября в ритуальном зале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились со старшим прапорщиком Маратом Баженовым, который погиб во время спецоперации. Глава Сладковского района Александр Иванов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Церемония прощания состоялась на кладбище села Сладково.