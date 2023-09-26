Посол РФ в Канаде направил ноту протеста из-за чествования ветерана СС

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Посол сообщил, что не получил ответа Фото:

Посол России в Канаде Олег Степанов направил ноту протеста в связи с чествованием в Палате общин украинца-эсэсовца. Об этом рассказал сам дипломат.

«Ноту отправили в понедельник. Сопроводил ее своими личными письмами на имя премьера, министра иностранных дел и спикера Палаты общин. Ответа пока нет», — заявил он РИА Новости.

Во время визита в канадский парламент президента Украина Владимира Зеленского все присутствовавшие в зале торжественно поприветствовали приглашенного украинского ветерана, воевавшего в составе дивизии СС во время Второй мировой войны. Позже в парламенте признали свою ошибку, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вовсе не знал о его приглашении. В Кремле возмутились после случившегося.

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Посол России в Канаде Олег Степанов направил ноту протеста в связи с чествованием в Палате общин украинца-эсэсовца. Об этом рассказал сам дипломат. «Ноту отправили в понедельник. Сопроводил ее своими личными письмами на имя премьера, министра иностранных дел и спикера Палаты общин. Ответа пока нет», — заявил он РИА Новости. Во время визита в канадский парламент президента Украина Владимира Зеленского все присутствовавшие в зале торжественно поприветствовали приглашенного украинского ветерана, воевавшего в составе дивизии СС во время Второй мировой войны. Позже в парламенте признали свою ошибку, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вовсе не знал о его приглашении. В Кремле возмутились после случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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