Депутат Госдумы Бутина: США указали Зеленскому на место

27 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

США все равно будут продолжать поддерживать Украину финансово, считает Мария Бутина Фото: Официальный сайт президента Украины Своим заявлением о скором прекращении финансирования Украины США указали президенту Владимиру Зеленскому на его место. Сама помощь будет продолжаться, отметила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Это намек Зеленскому. Они таким образом объясняют, что ты знай свое место, иначе мы можем принять меры. Потому что в последнее время Зеленский начал доходить вплоть до шантажа США. Моська разлаялась на слона и начала говорить, что якобы выборы в 2024 году они проводить не будут, как настаивает тот же Линдси Грэм (сенатор США). Проведут только в том случае, если им дадут пять миллиардов долларов. В этом контексте еще интересно выступление Елены Зеленской (супруга президента Украины), которая говорит, что, может быть, муж на выборы и не пойдет. Они стали проявлять некоторую самостоятельность, что им абсолютно не позволено. Но, я думаю, все-таки финансирование будет продолжено», — подчеркнула Бутина. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Америка перестанет финансировать Украину через несколько недель. Это может произойти в том случае, если Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств.

Своим заявлением о скором прекращении финансирования Украины США указали президенту Владимиру Зеленскому на его место. Сама помощь будет продолжаться, отметила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Это намек Зеленскому. Они таким образом объясняют, что ты знай свое место, иначе мы можем принять меры. Потому что в последнее время Зеленский начал доходить вплоть до шантажа США. Моська разлаялась на слона и начала говорить, что якобы выборы в 2024 году они проводить не будут, как настаивает тот же Линдси Грэм (сенатор США). Проведут только в том случае, если им дадут пять миллиардов долларов. В этом контексте еще интересно выступление Елены Зеленской (супруга президента Украины), которая говорит, что, может быть, муж на выборы и не пойдет. Они стали проявлять некоторую самостоятельность, что им абсолютно не позволено. Но, я думаю, все-таки финансирование будет продолжено», — подчеркнула Бутина. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Америка перестанет финансировать Украину через несколько недель. Это может произойти в том случае, если Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств.