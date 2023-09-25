25 сентября 2023

Кирби предупредил Украину о риске лишиться финансирования со стороны США

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставки вооружения от США могут прекратиться в ближайшее время Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Финансирование ВСУ со стороны властей США продлится до 1 октября, если Конгресс не одобрит в ближайшее время выделение еще 24 миллиардов долларов для военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас есть еще немного средств. Я думаю, их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили (на согласовании Конгресса САШ 24 миллиарда долларов — прим. URA.RU), абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы», — сообщил Кирби в беседе с CNN.

Негативным является тот факт, что в настоящее время Конгресс также не одобрил бюджет на предстоящий 2024 год. Если документ не будет принят до 1 октября, то произойдет остановка поставок вооружения на Украину.

Ранее сообщалось, что в распоряжении Пентагона на 29 августа осталось менее 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Всего с начала спецоперации, Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов.

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Финансирование ВСУ со стороны властей США продлится до 1 октября, если Конгресс не одобрит в ближайшее время выделение еще 24 миллиардов долларов для военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «У нас есть еще немного средств. Я думаю, их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили (на согласовании Конгресса САШ 24 миллиарда долларов — прим. URA.RU), абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы», — сообщил Кирби в беседе с CNN. Негативным является тот факт, что в настоящее время Конгресс также не одобрил бюджет на предстоящий 2024 год. Если документ не будет принят до 1 октября, то произойдет остановка поставок вооружения на Украину. Ранее сообщалось, что в распоряжении Пентагона на 29 августа осталось менее 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Всего с начала спецоперации, Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в объеме 37 миллиардов 600 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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