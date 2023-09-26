Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году

26 сентября 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Минимальный балл за ЕГЭ для поступления в вуз начинается от 30 баллов Фото: Анна Майорова © URA.RU Минобрнауки РФ определило минимальные баллы по ЕГЭ, которые нужны для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ был опубликован официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что, например, по русскому языку требуется набрать минимум 40 баллов, по математике — 39 баллов. Порог по баллам за обществознание начинается от 45 баллов. По иностранному языку минимальное количество баллов составляет 30 баллов. Ранее в Рособрнадзоре отреагировали на слухи об изменении ЕГЭ. Там сообщили, что темы, посвященные демократии и гражданскому обществу, не исключали из ЕГЭ-2024 по обществознанию.

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы по ЕГЭ, которые нужны для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ был опубликован официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что, например, по русскому языку требуется набрать минимум 40 баллов, по математике — 39 баллов. Порог по баллам за обществознание начинается от 45 баллов. По иностранному языку минимальное количество баллов составляет 30 баллов. Ранее в Рособрнадзоре отреагировали на слухи об изменении ЕГЭ. Там сообщили, что темы, посвященные демократии и гражданскому обществу, не исключали из ЕГЭ-2024 по обществознанию.