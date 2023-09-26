26 сентября 2023

Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, экзамен, школа, единый государственный экзамен
Минимальный балл за ЕГЭ для поступления в вуз начинается от 30 баллов Фото:

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы по ЕГЭ, которые нужны для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ был опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что, например, по русскому языку требуется набрать минимум 40 баллов, по математике — 39 баллов. Порог по баллам за обществознание начинается от 45 баллов. По иностранному языку минимальное количество баллов составляет 30 баллов.

Ранее в Рособрнадзоре отреагировали на слухи об изменении ЕГЭ. Там сообщили, что темы, посвященные демократии и гражданскому обществу, не исключали из ЕГЭ-2024 по обществознанию.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы по ЕГЭ, которые нужны для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ был опубликован официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что, например, по русскому языку требуется набрать минимум 40 баллов, по математике — 39 баллов. Порог по баллам за обществознание начинается от 45 баллов. По иностранному языку минимальное количество баллов составляет 30 баллов. Ранее в Рособрнадзоре отреагировали на слухи об изменении ЕГЭ. Там сообщили, что темы, посвященные демократии и гражданскому обществу, не исключали из ЕГЭ-2024 по обществознанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...