Рогов сообщил об обострении ситуации в Запорожской области

ВСУ начали наступать в Запорожской области. Противник пошел на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ провели массированную артиллерийскую подготовку. Затем боевики пошли на штурм российских позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», —
По его словам, враг бросил в атаку большое количество бронетехники. В операции ВСУ участвуют несколько групп в количестве до четырех рот. Русские бойцы дают врагу достойный отпор, отметил Рогов. В Минобороне РФ ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов.
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