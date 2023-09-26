Рогов сообщил об обострении ситуации в Запорожской области

27 сентября 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ начали наступать в Запорожской области. Противник пошел на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «ВСУ провели массированную артиллерийскую подготовку. Затем боевики пошли на штурм российских позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в telegram-канале. По его словам, враг бросил в атаку большое количество бронетехники. В операции ВСУ участвуют несколько групп в количестве до четырех рот. Русские бойцы дают врагу достойный отпор, отметил Рогов. В Минобороне РФ ситуацию пока не прокомментировали. Ранее армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов.

ВСУ начали наступать в Запорожской области. Противник пошел на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «ВСУ провели массированную артиллерийскую подготовку. Затем боевики пошли на штурм российских позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в telegram-канале. По его словам, враг бросил в атаку большое количество бронетехники. В операции ВСУ участвуют несколько групп в количестве до четырех рот. Русские бойцы дают врагу достойный отпор, отметил Рогов. В Минобороне РФ ситуацию пока не прокомментировали. Ранее армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов.