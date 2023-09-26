26 сентября 2023

Рогов сообщил об обострении ситуации в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, наемник, stock
Боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ начали наступать в Запорожской области. Противник пошел на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ провели массированную артиллерийскую подготовку. Затем боевики пошли на штурм российских позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в telegram-канале.

По его словам, враг бросил в атаку большое количество бронетехники. В операции ВСУ участвуют несколько групп в количестве до четырех рот. Русские бойцы дают врагу достойный отпор, отметил Рогов. В Минобороне РФ ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ начали наступать в Запорожской области. Противник пошел на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «ВСУ провели массированную артиллерийскую подготовку. Затем боевики пошли на штурм российских позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в telegram-канале. По его словам, враг бросил в атаку большое количество бронетехники. В операции ВСУ участвуют несколько групп в количестве до четырех рот. Русские бойцы дают врагу достойный отпор, отметил Рогов. В Минобороне РФ ситуацию пока не прокомментировали. Ранее армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...