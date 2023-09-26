Пермские ученые назвали условие, при котором в регионе пересохнут скважины

ГИС-центр ПГНИУ: в Прикамье пересохнут скважины, если осенью не будет осадков

27 сентября 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Пермские ученые предупредили о сценарии, который приведет к массовому истощению скважин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если в Пермском каре в октябре и первой половине ноября не будет обильных дождей, это приведет к массовому пересыханию скважин. Приток в водохранилище и пополнение запаса грунтовых вод обеспечит выпадение 200-300% осадков от нормы, предупреждают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Если октябрь будет обычным по увлажнению или даже сухим, то в зиму Пермский край войдет с крайне истощенными запасами грунтовых вод и рекордно низким уровнем воды в реках. Также при этих условиях зимой вероятно массовое пересыхание скважин», — указано в telegram-канале центра. При этом долгосрочный прогноз метеорологов указывает на существенную вероятность дождливого октября. Жаркая погода пришла в Прикамье в начале лета. Она стала одной из причин обмеления Камы и отключения водоснабжения в ряде территорий региона. Из-за засухи пермские аграрии потеряли до половины урожая.

Если в Пермском каре в октябре и первой половине ноября не будет обильных дождей, это приведет к массовому пересыханию скважин. Приток в водохранилище и пополнение запаса грунтовых вод обеспечит выпадение 200-300% осадков от нормы, предупреждают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Если октябрь будет обычным по увлажнению или даже сухим, то в зиму Пермский край войдет с крайне истощенными запасами грунтовых вод и рекордно низким уровнем воды в реках. Также при этих условиях зимой вероятно массовое пересыхание скважин», — указано в telegram-канале центра. При этом долгосрочный прогноз метеорологов указывает на существенную вероятность дождливого октября. Жаркая погода пришла в Прикамье в начале лета. Она стала одной из причин обмеления Камы и отключения водоснабжения в ряде территорий региона. Из-за засухи пермские аграрии потеряли до половины урожая.