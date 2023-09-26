26 сентября 2023

Пермские ученые назвали условие, при котором в регионе пересохнут скважины

ГИС-центр ПГНИУ: в Прикамье пересохнут скважины, если осенью не будет осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, засуха
Пермские ученые предупредили о сценарии, который приведет к массовому истощению скважин Фото:

Если в Пермском каре в октябре и первой половине ноября не будет обильных дождей, это приведет к массовому пересыханию скважин. Приток в водохранилище и пополнение запаса грунтовых вод обеспечит выпадение 200-300% осадков от нормы, предупреждают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Если октябрь будет обычным по увлажнению или даже сухим, то в зиму Пермский край войдет с крайне истощенными запасами грунтовых вод и рекордно низким уровнем воды в реках. Также при этих условиях зимой вероятно массовое пересыхание скважин», — указано в telegram-канале центра. При этом долгосрочный прогноз метеорологов указывает на существенную вероятность дождливого октября.

Жаркая погода пришла в Прикамье в начале лета. Она стала одной из причин обмеления Камы и отключения водоснабжения в ряде территорий региона. Из-за засухи пермские аграрии потеряли до половины урожая.

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Если в Пермском каре в октябре и первой половине ноября не будет обильных дождей, это приведет к массовому пересыханию скважин. Приток в водохранилище и пополнение запаса грунтовых вод обеспечит выпадение 200-300% осадков от нормы, предупреждают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Если октябрь будет обычным по увлажнению или даже сухим, то в зиму Пермский край войдет с крайне истощенными запасами грунтовых вод и рекордно низким уровнем воды в реках. Также при этих условиях зимой вероятно массовое пересыхание скважин», — указано в telegram-канале центра. При этом долгосрочный прогноз метеорологов указывает на существенную вероятность дождливого октября. Жаркая погода пришла в Прикамье в начале лета. Она стала одной из причин обмеления Камы и отключения водоснабжения в ряде территорий региона. Из-за засухи пермские аграрии потеряли до половины урожая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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