Из-за засухи пермские аграрии потеряли до половины урожая

21 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Аграрии не успевают выполнять план по заготовке зерновых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прошедшая в Пермском крае засуха стала причиной заметного снижения урожая многих сельскохозяйственных культур. Как рассказали URA.RU в Пермском аграрно-технологическом университете, потери могут достигать до 50% от среднегодовой величины. «Засуха в апреле—июне 2023 года сказалась на существенном снижении продуктивности ряда сельскохозяйственных культур: естественные сенокосы и пастбища, многолетние кормовые травы, однолетние кормовые культуры и зерновые культуры поздних сроков посева. Потери продуктивности естественных кормовых угодий, кормовых трав, зерновых культур в 2023 году могут достигать 50% величины их средних многолетних значений», — рассказал URA.RU профессор кафедры растениеводства аграрно-технологического университета Сергей Елисеев. Сельскохозяйственные предприятия края испытывают сложности с выполнением плана по заготовке зерновых и кормов. От разорения фермеров может спасти объявление режима ЧС, который уже введен в некоторых территориях края. По мнению Елисеева, угрозы для продовольственной безопасности края нет, так как потери будут возмещать за счет других регионов страны. При этом пришедшие в регион дожди спасти ситуацию по кормовых и зерновым культурам не смогут, так как ее уже не исправить. Однако осадки могут помочь с хорошим урожаем картофеля и корнеплодов. По мнению директора Ботанического сада Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Сергея Шумихина, засуха негативно сказалась и на частных огородах пермяков. Особенно пострадали те хозяйства, где не было организовано регулярного полива. Многие ягоды начали созревать гораздо раньше, и из-за недостатка влаги были мельче, чем в прошлом году, некоторые и вовсе засыхали. Но в отличие от ситуации с заготовкой зерновых и сена, садовые растения дожди еще могут спасти. Все зависит от погоды в августе. При благоприятном прогнозе, пермяков может ждать неплохой урожай моркови, капусты, картошки, редьки и поздних сортов яблок. Жаркая погода пришла в Пермский край в начале июня и стала причиной гибели урожая в некоторых территориях региона, обмеления Камы и отключения водоснабжения. Жара достигала исторического рекорда и заставляла пермяков массово выходить на городские пляжи вопреки запрету на купание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прошедшая в Пермском крае засуха стала причиной заметного снижения урожая многих сельскохозяйственных культур. Как рассказали URA.RU в Пермском аграрно-технологическом университете, потери могут достигать до 50% от среднегодовой величины. «Засуха в апреле—июне 2023 года сказалась на существенном снижении продуктивности ряда сельскохозяйственных культур: естественные сенокосы и пастбища, многолетние кормовые травы, однолетние кормовые культуры и зерновые культуры поздних сроков посева. Потери продуктивности естественных кормовых угодий, кормовых трав, зерновых культур в 2023 году могут достигать 50% величины их средних многолетних значений», — рассказал URA.RU профессор кафедры растениеводства аграрно-технологического университета Сергей Елисеев. Сельскохозяйственные предприятия края испытывают сложности с выполнением плана по заготовке зерновых и кормов. От разорения фермеров может спасти объявление режима ЧС, который уже введен в некоторых территориях края. По мнению Елисеева, угрозы для продовольственной безопасности края нет, так как потери будут возмещать за счет других регионов страны. При этом пришедшие в регион дожди спасти ситуацию по кормовых и зерновым культурам не смогут, так как ее уже не исправить. Однако осадки могут помочь с хорошим урожаем картофеля и корнеплодов. По мнению директора Ботанического сада Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Сергея Шумихина, засуха негативно сказалась и на частных огородах пермяков. Особенно пострадали те хозяйства, где не было организовано регулярного полива. Многие ягоды начали созревать гораздо раньше, и из-за недостатка влаги были мельче, чем в прошлом году, некоторые и вовсе засыхали. Но в отличие от ситуации с заготовкой зерновых и сена, садовые растения дожди еще могут спасти. Все зависит от погоды в августе. При благоприятном прогнозе, пермяков может ждать неплохой урожай моркови, капусты, картошки, редьки и поздних сортов яблок. Жаркая погода пришла в Пермский край в начале июня и стала причиной гибели урожая в некоторых территориях региона, обмеления Камы и отключения водоснабжения. Жара достигала исторического рекорда и заставляла пермяков массово выходить на городские пляжи вопреки запрету на купание.