Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

27 сентября 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Трамп виновен в мошенничестве Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом говорится в репортаже журналиста Джонатана Стемпеля. «Судья Нью-Йорка во вторник отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиши Джеймс, обвиняющего Дональда Трампа в незаконном раздувании его активов и собственного капитала, и постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Решение вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене», — написано в статье для Reuters. Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям. Дело касается предполагаемых выплат порновезде Сторми Дэниелс за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года. По версии прокуратуры, выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Утверждается, что Трамп сделал это, чтобы скрыть другие преступления, связанные с избирательной кампанией. Сам политик назвал позором вердикт по делу журналистки Кэрролл. URA.RU кратко писало о том, что известно о деле Трампа.

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом говорится в репортаже журналиста Джонатана Стемпеля. «Судья Нью-Йорка во вторник отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиши Джеймс, обвиняющего Дональда Трампа в незаконном раздувании его активов и собственного капитала, и постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Решение вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене», — написано в статье для Reuters. Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям. Дело касается предполагаемых выплат порновезде Сторми Дэниелс за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года. По версии прокуратуры, выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Утверждается, что Трамп сделал это, чтобы скрыть другие преступления, связанные с избирательной кампанией. Сам политик назвал позором вердикт по делу журналистки Кэрролл. URA.RU кратко писало о том, что известно о деле Трампа.