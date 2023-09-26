Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом говорится в репортаже журналиста Джонатана Стемпеля.
«Судья Нью-Йорка во вторник отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиши Джеймс, обвиняющего Дональда Трампа в незаконном раздувании его активов и собственного капитала, и постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Решение вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене», —
Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям. Дело касается предполагаемых выплат порновезде Сторми Дэниелс за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года. По версии прокуратуры, выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Утверждается, что Трамп сделал это, чтобы скрыть другие преступления, связанные с избирательной кампанией. Сам политик назвал позором вердикт по делу журналистки Кэрролл. URA.RU кратко писало о том, что известно о деле Трампа.
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