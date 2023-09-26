Сенат США предложил сократить помощь Украине в 5,5 раз

Украина может получить лишь 4,5 млрд долларов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сенат США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Ранее Белый дом Белый дом просил согласовать до 24 млрд долларов. Такая информация содержится в проекте поправок к бюджету.
«Сенат предлагает на 2024 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября 2024 года — прим URA.RU), согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине для Пентагона», — пишет
Ранее сообщалось, что Америка прекратит оказывать денежную помощь Киеву 1 октября. Дальнейшее финансирование Украины со стороны США будет зависеть от решения Конгресса.
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