26 сентября 2023

Сенат США предложил сократить помощь Украине в 5,5 раз

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Украина может получить лишь 4,5 млрд долларов Фото:
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Сенат США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Ранее Белый дом Белый дом просил согласовать до 24 млрд долларов. Такая информация содержится в проекте поправок к бюджету.

«Сенат предлагает на 2024 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября 2024 года — прим URA.RU), согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине для Пентагона», — пишет Reuters. Еще 1,65 млрд долларов предлагается согласовать через государственный департамент.

Ранее сообщалось, что Америка прекратит оказывать денежную помощь Киеву 1 октября. Дальнейшее финансирование Украины со стороны США будет зависеть от решения Конгресса.

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Сенат США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Ранее Белый дом Белый дом просил согласовать до 24 млрд долларов. Такая информация содержится в проекте поправок к бюджету. «Сенат предлагает на 2024 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября 2024 года — прим URA.RU), согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине для Пентагона», — пишет Reuters. Еще 1,65 млрд долларов предлагается согласовать через государственный департамент. Ранее сообщалось, что Америка прекратит оказывать денежную помощь Киеву 1 октября. Дальнейшее финансирование Украины со стороны США будет зависеть от решения Конгресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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