Ozon запустил продажи автомобилей

Маркетплейс Ozon запустил продажу китайских автомобилей Chery через свой сервис в Москве и Подмосковье. Об этом заявил представитель компании, пожелавший остаться анонимным.
«Ozon запустил продажу автомобилей. На данный момент такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье, но список городов со временем вырастет. Пока на маркетплейсе доступны лишь автомобили китайского бренда Chery», — передает слова представителя Ozon газета «Ведомости».
В будущем маркетплейс планирует добавить в каталог автомобили и других марок. Покупку машины человек оплачивает онлайн, а договор купли-продажи подписывает при доставке. При этом Ozon не планирует предоставлять кредиты на покупку автомобилей через свой банк, добавил представитель компании.
Ранее вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов спрогнозировал, что рост цен на новые легковые авто в России достигнет 30% за 2023 год. Это произойдет из-за повышения утильсбора и ослабления курса рубля.
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