26 сентября 2023
25 сентября 2023

МЧС ЯНАО: жильцов сгоревшего дома в Салехарде разместят в гостинице

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Ночной пожар в Салехарде тушили 40 спасателей Фото:

В Салехарде в ночь на 27 сентября загорелся дом №36 на улице Чапаева. Эвакуированных жителей двухэтажки размещают в гостинце «Обь». Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС.

«Сегодня (27 сентября — прим. URA.RU) в Салехарде около двух часов ночи произошел пожар в жилом деревянном многоквартирном доме. <…> Для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице „Обь“, на данный момент обратились 29 человек из них восемь детей», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Пожар произошел около 2 часов ночи. Спасатели прибыли на место ЧП в течение нескольких минут. Открытое горение удалось ликвидировать через 2,5 часа.

На тушение пожара было задействовано 11 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Причины установит дознаватель МЧС России.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате ЧП погибли три человека. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с кадрами пожара.

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В Салехарде в ночь на 27 сентября загорелся дом №36 на улице Чапаева. Эвакуированных жителей двухэтажки размещают в гостинце «Обь». Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС. «Сегодня (27 сентября — прим. URA.RU) в Салехарде около двух часов ночи произошел пожар в жилом деревянном многоквартирном доме. <…> Для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице „Обь“, на данный момент обратились 29 человек из них восемь детей», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Пожар произошел около 2 часов ночи. Спасатели прибыли на место ЧП в течение нескольких минут. Открытое горение удалось ликвидировать через 2,5 часа. На тушение пожара было задействовано 11 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Причины установит дознаватель МЧС России. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате ЧП погибли три человека. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с кадрами пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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