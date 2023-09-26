МЧС ЯНАО: жильцов сгоревшего дома в Салехарде разместят в гостинице

Ночной пожар в Салехарде тушили 40 спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде в ночь на 27 сентября загорелся дом №36 на улице Чапаева. Эвакуированных жителей двухэтажки размещают в гостинце «Обь». Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС.

«Сегодня (27 сентября — прим. URA.RU) в Салехарде около двух часов ночи произошел пожар в жилом деревянном многоквартирном доме. <…> Для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице „Обь“, на данный момент обратились 29 человек из них восемь детей», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Пожар произошел около 2 часов ночи. Спасатели прибыли на место ЧП в течение нескольких минут. Открытое горение удалось ликвидировать через 2,5 часа.

На тушение пожара было задействовано 11 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Причины установит дознаватель МЧС России.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате ЧП погибли три человека. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с кадрами пожара.