В УрФО будут активней обучать специалистов турсферы после наплыва отдыхающих

Туристы стали чаще выбирать Урал для поездок на отдых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском федеральном округе (УрФО) станут активней готовить специалистов туристической отрасли благодаря новым образовательным кластерам. Это связано с ростом интереса к Уралу у туристов. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Работа по созданию системы подготовки специалистов для отрасли идет. Обучение организовано на базе учреждений среднего профессионального образования. Серьезным подспорьем в этом вопросе будут образовательные кластеры в сфере туриндустрии, которые открылись по федеральному проекту „Профессионалитет“», — заявил URA.RU Владимир Якушев.

По словам полномочного представителя президента России в УрФО, интерес к Уралу у туристов сейчас на подъеме. Согласно данным Росстата, турпоток в регионы УрФО с начала 2023 года увеличился на 20%, сравнивая с данными за аналогичный период прошлого года.

Для обучения специалистов в Свердловской области в сентябре открылось два образовательных кластера на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума и Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар». Кроме этого, образовательный кластер открыли в Ямало-Ненецком автономном округе, на базе Ямальского многопрофильного колледжа.

Ранее в Челябинской области за год вдвое увеличился спрос на туризм. За первые шесть месяцев 2023 года в регионе оказали на 52% больше туристических услуг, чем за аналогичный период 2022 года.