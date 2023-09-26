26 сентября 2023

Челябинцы хотят переехать в Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Коркино. Роза. Челябинск., коркинский разрез
Мэр Наталья Лощинина уверена, что экологическая ситуация в Коркино многократно улучшилась Фото:

Некогда проблемный коркинский поселок Роза (Челябинская область) становится интересным для переезда. В Розу хотят переехать и жители областного центра. Об этом в рамках «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» 27 сентября заявила глава Коркино Наталья Лощинина.

«Здесь белый снег и чистый воздух. В Коркино есть определенные проблемы, но они больше не связаны с разрезом. Челябинцы едут жить в Розу», — заявила Лощинина.

Коркинский разрез, рядом с которым находится поселок Роза, считался главной экологической угрозой не только для Коркино, но и для Челябинска. Это было связано с частыми возгорания угля на бортах разреза. Сейчас идет рекультивация разреза, возгорания прекратились. Выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз.

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Некогда проблемный коркинский поселок Роза (Челябинская область) становится интересным для переезда. В Розу хотят переехать и жители областного центра. Об этом в рамках «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» 27 сентября заявила глава Коркино Наталья Лощинина. «Здесь белый снег и чистый воздух. В Коркино есть определенные проблемы, но они больше не связаны с разрезом. Челябинцы едут жить в Розу», — заявила Лощинина. Коркинский разрез, рядом с которым находится поселок Роза, считался главной экологической угрозой не только для Коркино, но и для Челябинска. Это было связано с частыми возгорания угля на бортах разреза. Сейчас идет рекультивация разреза, возгорания прекратились. Выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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