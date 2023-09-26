Челябинцы хотят переехать в Коркино

27 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мэр Наталья Лощинина уверена, что экологическая ситуация в Коркино многократно улучшилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некогда проблемный коркинский поселок Роза (Челябинская область) становится интересным для переезда. В Розу хотят переехать и жители областного центра. Об этом в рамках «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» 27 сентября заявила глава Коркино Наталья Лощинина. «Здесь белый снег и чистый воздух. В Коркино есть определенные проблемы, но они больше не связаны с разрезом. Челябинцы едут жить в Розу», — заявила Лощинина. Коркинский разрез, рядом с которым находится поселок Роза, считался главной экологической угрозой не только для Коркино, но и для Челябинска. Это было связано с частыми возгорания угля на бортах разреза. Сейчас идет рекультивация разреза, возгорания прекратились. Выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз.

Некогда проблемный коркинский поселок Роза (Челябинская область) становится интересным для переезда. В Розу хотят переехать и жители областного центра. Об этом в рамках «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» 27 сентября заявила глава Коркино Наталья Лощинина. «Здесь белый снег и чистый воздух. В Коркино есть определенные проблемы, но они больше не связаны с разрезом. Челябинцы едут жить в Розу», — заявила Лощинина. Коркинский разрез, рядом с которым находится поселок Роза, считался главной экологической угрозой не только для Коркино, но и для Челябинска. Это было связано с частыми возгорания угля на бортах разреза. Сейчас идет рекультивация разреза, возгорания прекратились. Выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз.