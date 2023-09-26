Курганские власти введут новые льготы на проект, лоббируемый Шумковым

Губернатор Шумков заявил о новых льготах для индустриальных парков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области индустриальным паркам предоставят налоговые льготы на 100 миллионов рублей. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона, который лоббирует создание подобных промышленных площадок

«Обсудили с коллегами вопрос введения налоговых льгот в отношении трех новых индустриальных парков, введенных в эксплуатацию после первого января 2021 года. Вопрос, как часто бывает, между пополнением бюджета и повышением эффективности экономики. Цена вопроса за пятилетний период действия льготы составит 100 млн рублей», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что несмотря на множество незапланированных трат бюджета для решения проблем из-за ЧС и помощи фронту, необходимо постоянно оказывать комплексную поддержку региональной экономики. По его словам, это решает проблемы с созданием новых рабочих мест, а также позволяет расти налогооблагаемой базе. Шумков добавил, что три индустриальных парка, которым предоставят новые льготы, уже дали сотни рабочих мест с хорошей зарплатой.

Ранее URA.RU писало, что проекты, лоббируемые Шумковым, претендуют на федеральные миллионы. Сообщалось, что на субсидию рассчитывают курганские индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт».