Екатеринбуржцы вышли на протест против строительства исправцентра у школы

27 сентября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

На акцию протеста вышли около 20 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге жители Уктуса вышли на акцию против строительства исправительного центра для заключенных (УФИЦ), который будет рядом со школой. По словам участников акции, силовики уже начали задерживать людей. «Утром на Уктусе около 20 человек вышли на акцию против строительства УФИЦ. Полицейские уже задержали одну женщину», — пишет 66.RU, ссылаясь на екатеринбуржцев. Женщину посадили в служебную машину, остальных участников акции силовики просят разойтись по домам. При этом полицейские предупреждали екатеринбуржцев, что будут увозить в отдел нарушителей и составлять на них протоколы об административном правонарушении. Также участники акции заявили, «что несогласных много, просто сегодня мало кто смог выйти». С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли URA.RU, что исправцентр будет рассчитан на 197 осужденных мужчин. При этом вопрос о его создании будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Их результаты будут приниматься во внимание. Это же подтверждали и в администрации Екатеринбурга. Также в ведомстве просили не беспокоиться местных жителей.

В Екатеринбурге жители Уктуса вышли на акцию против строительства исправительного центра для заключенных (УФИЦ), который будет рядом со школой. По словам участников акции, силовики уже начали задерживать людей. «Утром на Уктусе около 20 человек вышли на акцию против строительства УФИЦ. Полицейские уже задержали одну женщину», — пишет 66.RU, ссылаясь на екатеринбуржцев. Женщину посадили в служебную машину, остальных участников акции силовики просят разойтись по домам. При этом полицейские предупреждали екатеринбуржцев, что будут увозить в отдел нарушителей и составлять на них протоколы об административном правонарушении. Также участники акции заявили, «что несогласных много, просто сегодня мало кто смог выйти». С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли URA.RU, что исправцентр будет рассчитан на 197 осужденных мужчин. При этом вопрос о его создании будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Их результаты будут приниматься во внимание. Это же подтверждали и в администрации Екатеринбурга. Также в ведомстве просили не беспокоиться местных жителей.