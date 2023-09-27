Челябинцы захотели летать на курорты Турции на частных самолетах

Челябинцы стали интересоваться полетами на отдых в Турции на частных самолетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристы из Челябинска стали интересоваться полетами на курорты Турции на частных самолетах. Как URA.RU сообщили участники рынка, полет в одну сторону требует трех миллионов рублей.

«Челябинские путешественники стали спрашивать о возможности частных перелетов в Турцию. Стоимость чартера составляет три миллиона рублей в одну сторону. При этом хорошие перелеты есть только из Москвы. Поэтому в качестве альтернативы выбирают полет в бизнес-классе с оплатой дополнительного сервиса», — рассказала URA.RU директор компании «Инна-тур» Инна Лобода.

Собеседница URA.RU добавила, что в 2023 году цены на отдых в Турции выросли в два раза. Отдохнуть в пятизвездочном отеле родителям с двумя детьми в течение двух недель с системой питания «все включено» и перелетами теперь стоит порядка 1,5 млн рублей. Юлия Самохвалова из турагентства Wings отметила, что, по ее наблюдениям, цена поднялась на 20 — 30%, если сравнивать с 2022 годом. Одной из основных причин ситуации эксперт назвала снижение курса рубля. Светлана Заплатинская из компании «Панорама» заметила особенность сезона: туристы с достатком не могли улететь на курорт: билеты на рейсы активно раскупались.

В лидерах продаж, кроме путевок в Турцию, Египет, ОАЭ. В компании «Атлантис-тур» добавили, что летом также пользовались спросом поездки на Мальдивы, а весной — в Таиланд. В новый год сотрудники турагентства организовали поездку VIP-паломника на Афон в Греции, но это единичный случай.

«Данное направление зимой стоит, практически не загружено. Возможны только заезды для групп в определенные даты. Но нам удалось с помощью интернета найти людей, кто хорошо помог и все организовал. Я очень переживала, но все получилось отлично. С туристом работали индивидуально», — отметили в «Атлантис-туре».

По случаю Всемирного дня туризма директор компании «Земля и небо» Олеся Истомина вспомнила случай из практики 2023 года. Отправившиеся семьей с детьми на отдых в Турцию туристы попросили номер для тещи. Непременным условием было, чтобы он находился в другом конце отеля. Участнику рынка заметила, что путешествующие по России часто предпочитают формировать тур самостоятельное. Выбравших внутренний туризм стало значительно больше, о чем заявили также представители интернет-магазина туров «Travelata.ru».