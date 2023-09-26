Оппозиционного депутата Камшилова планируют исключить из гордумы Кургана. Инсайд

27 сентября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Оппозиционного депутата Камшилова могут досрочно лишить мандата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Городская дума Кургана планирует лишить мандата депутата Ивана Камшилова, который регулярно критикует местных чиновников, включая мэра Елену Ситникову. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Камшилова хотят отправить вслед за бывшим депутатом Артемом Исламовым, возможно, скоро подойдет его очередь по отработанной схеме: будут искать нарушения в декларации. Такое можно найти на каждого», — сообщает инсайдер. Также, по данным источника, в отстранении оппозиционного депутата может быть заинтересовано областное правительство, которое Камшилов, в том числе, критикует. Корреспондент URA.RU связался с Камшиловым, чтобы взять комментарий по теме. «Информация действительно приходила такая из моих источников. Эти планы могут быть связаны с тем, что мы требуем привлечь к уголовной ответственности за злостное неисполнение решений суда мэра Ситникову», — рассказал депутат. По его мнению, сейчас это делать нелогично, ведь информация об исключении его на ближайших заседаниях привлечет внимание людей, с его слов, заинтересованным лицам проще не дать ему стать депутатом в следующем созыве. Редакция URA.RU отправила запрос для уточнения информации в правительство Курганской области. На момент публикации ответ на него ожидается. Также запрос был направлен представителям аппарата городской думы. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее сообщалось, что из гордумы Кургана исключили депутата Артема Исламова. По данным прокуратуры, он нарушил закон о противодействии коррупции, так как имел счет в банке, расположенном за пределами РФ в юрисдикции Кипра. 6 сентября стало известно о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Городская дума Кургана планирует лишить мандата депутата Ивана Камшилова, который регулярно критикует местных чиновников, включая мэра Елену Ситникову. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Камшилова хотят отправить вслед за бывшим депутатом Артемом Исламовым, возможно, скоро подойдет его очередь по отработанной схеме: будут искать нарушения в декларации. Такое можно найти на каждого», — сообщает инсайдер. Также, по данным источника, в отстранении оппозиционного депутата может быть заинтересовано областное правительство, которое Камшилов, в том числе, критикует. Корреспондент URA.RU связался с Камшиловым, чтобы взять комментарий по теме. «Информация действительно приходила такая из моих источников. Эти планы могут быть связаны с тем, что мы требуем привлечь к уголовной ответственности за злостное неисполнение решений суда мэра Ситникову», — рассказал депутат. По его мнению, сейчас это делать нелогично, ведь информация об исключении его на ближайших заседаниях привлечет внимание людей, с его слов, заинтересованным лицам проще не дать ему стать депутатом в следующем созыве. Редакция URA.RU отправила запрос для уточнения информации в правительство Курганской области. На момент публикации ответ на него ожидается. Также запрос был направлен представителям аппарата городской думы. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее сообщалось, что из гордумы Кургана исключили депутата Артема Исламова. По данным прокуратуры, он нарушил закон о противодействии коррупции, так как имел счет в банке, расположенном за пределами РФ в юрисдикции Кипра. 6 сентября стало известно о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.