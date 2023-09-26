Обвиняемый в убийстве свердловской участковой не смог выйти на свободу

27 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мужчина убил женщину в апреле 2022 года (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Артура Русинова, обвиняемого в убийстве участковой из Первомайского (Свердловская область) Эльвиры Муфазаловой, оставили под арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Мужчину обвинили по трем статьям. Однако позднее постановление суда было обжаловано стороной защиты. 27 сентября Свердловский областной суд отменил это решение из-за допущенных судом первой инстанции выводов о виновности обвиняемого. «Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции Артура Русинова», — говорится в сообщении. Мужчина будет под арестом до 29 октября. Русинов — бывший муж Муфазаловой. По версии следствия, он забил женщину до смерти в апреле 2022-го. Мужчину задержали 14 сентября. Изначально подозрения силовиком падали на подопечного погибшей, с которым она ходила на рыбалку.

Артура Русинова, обвиняемого в убийстве участковой из Первомайского (Свердловская область) Эльвиры Муфазаловой, оставили под арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Мужчину обвинили по трем статьям. Однако позднее постановление суда было обжаловано стороной защиты. 27 сентября Свердловский областной суд отменил это решение из-за допущенных судом первой инстанции выводов о виновности обвиняемого. «Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции Артура Русинова», — говорится в сообщении. Мужчина будет под арестом до 29 октября. Русинов — бывший муж Муфазаловой. По версии следствия, он забил женщину до смерти в апреле 2022-го. Мужчину задержали 14 сентября. Изначально подозрения силовиком падали на подопечного погибшей, с которым она ходила на рыбалку.