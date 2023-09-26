26 сентября 2023

Обвиняемый в убийстве свердловской участковой не смог выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, участковый, полиция, полицейская
Мужчина убил женщину в апреле 2022 года (архивное фото) Фото:

Артура Русинова, обвиняемого в убийстве участковой из Первомайского (Свердловская область) Эльвиры Муфазаловой, оставили под арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчину обвинили по трем статьям. Однако позднее постановление суда было обжаловано стороной защиты. 27 сентября Свердловский областной суд отменил это решение из-за допущенных судом первой инстанции выводов о виновности обвиняемого. «Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции Артура Русинова», — говорится в сообщении. Мужчина будет под арестом до 29 октября.

Русинов — бывший муж Муфазаловой. По версии следствия, он забил женщину до смерти в апреле 2022-го. Мужчину задержали 14 сентября. Изначально подозрения силовиком падали на подопечного погибшей, с которым она ходила на рыбалку.

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Артура Русинова, обвиняемого в убийстве участковой из Первомайского (Свердловская область) Эльвиры Муфазаловой, оставили под арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Мужчину обвинили по трем статьям. Однако позднее постановление суда было обжаловано стороной защиты. 27 сентября Свердловский областной суд отменил это решение из-за допущенных судом первой инстанции выводов о виновности обвиняемого. «Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции Артура Русинова», — говорится в сообщении. Мужчина будет под арестом до 29 октября. Русинов — бывший муж Муфазаловой. По версии следствия, он забил женщину до смерти в апреле 2022-го. Мужчину задержали 14 сентября. Изначально подозрения силовиком падали на подопечного погибшей, с которым она ходила на рыбалку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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