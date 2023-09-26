26 сентября 2023

В воздухе Тюменской области зафиксировали опасные вещества

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Тюмень, задымление, смог, смог в городе, смог в тюмени
Воздух в Тюменской области стал опасен для жителей Фото:

Воздух Тюменской области стал опасен для жителей региона. Информация размещена на сервисе Ventusky. По данным другого сервиса IQAir концентрация вредных веществ в воздухе в 2.6 раз превышает норму ВОЗ.

«Тюмень, 27 сентября. Уровень загрязнения воздуха PM2.5 — нездоровый», — говорится в прогнозе от метеосервиса Ventusky.

В период высокой концентрации в воздухе PM2.5 чувствительные группы населения могут испытывать проблемы с дыханием. Наибольшей опасности подвержены аллергики и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы. Рекомендуется закрывать на ночь окна, а проветривание осуществлять при помощи кондиционеров.

Ранее опасные вещества в воздухе Тюмени обнаружил Роспотребнадзор. В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию диоксида азота.

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Воздух Тюменской области стал опасен для жителей региона. Информация размещена на сервисе Ventusky. По данным другого сервиса IQAir концентрация вредных веществ в воздухе в 2.6 раз превышает норму ВОЗ. «Тюмень, 27 сентября. Уровень загрязнения воздуха PM2.5 — нездоровый», — говорится в прогнозе от метеосервиса Ventusky. В период высокой концентрации в воздухе PM2.5 чувствительные группы населения могут испытывать проблемы с дыханием. Наибольшей опасности подвержены аллергики и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы. Рекомендуется закрывать на ночь окна, а проветривание осуществлять при помощи кондиционеров. Ранее опасные вещества в воздухе Тюмени обнаружил Роспотребнадзор. В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию диоксида азота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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