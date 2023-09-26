В воздухе Тюменской области зафиксировали опасные вещества

27 сентября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Воздух в Тюменской области стал опасен для жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Воздух Тюменской области стал опасен для жителей региона. Информация размещена на сервисе Ventusky. По данным другого сервиса IQAir концентрация вредных веществ в воздухе в 2.6 раз превышает норму ВОЗ. «Тюмень, 27 сентября. Уровень загрязнения воздуха PM2.5 — нездоровый», — говорится в прогнозе от метеосервиса Ventusky. В период высокой концентрации в воздухе PM2.5 чувствительные группы населения могут испытывать проблемы с дыханием. Наибольшей опасности подвержены аллергики и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы. Рекомендуется закрывать на ночь окна, а проветривание осуществлять при помощи кондиционеров. Ранее опасные вещества в воздухе Тюмени обнаружил Роспотребнадзор. В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию диоксида азота.

Воздух Тюменской области стал опасен для жителей региона. Информация размещена на сервисе Ventusky. По данным другого сервиса IQAir концентрация вредных веществ в воздухе в 2.6 раз превышает норму ВОЗ. «Тюмень, 27 сентября. Уровень загрязнения воздуха PM2.5 — нездоровый», — говорится в прогнозе от метеосервиса Ventusky. В период высокой концентрации в воздухе PM2.5 чувствительные группы населения могут испытывать проблемы с дыханием. Наибольшей опасности подвержены аллергики и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы. Рекомендуется закрывать на ночь окна, а проветривание осуществлять при помощи кондиционеров. Ранее опасные вещества в воздухе Тюмени обнаружил Роспотребнадзор. В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию диоксида азота.