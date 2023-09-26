26 сентября 2023

Бывшего директора парка в Челябинске признали виновным в коррупции

Бывший директор парка в Челябинске Клеин получил условный срок за взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорю Клеину назначили наказание в виде семь с половиной лет условного лишения свободы Фото:

Бывшего директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» в Челябинске Игоря Клеина, обвиняемого в получении взяток и употреблении должностными полномочиями, 27 сентября признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, в качестве наказания ему назначили условный срок.

«В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно Клеину назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет со штрафом в размере 5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок четыре года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Клеину наказание считать условным с испытательным сроком пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

На должности директора горсада Клеин работал с июля 2019 года. 9 февраля 2022 года его задержали сотрудники полиции. Клеина обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей от коммерсанта. Свою вину он признал сразу, был отпущен под подписку о невызеде. Через пять дней Клеина уволили с поста директора горсада.

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Бывшего директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» в Челябинске Игоря Клеина, обвиняемого в получении взяток и употреблении должностными полномочиями, 27 сентября признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, в качестве наказания ему назначили условный срок. «В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно Клеину назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет со штрафом в размере 5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок четыре года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Клеину наказание считать условным с испытательным сроком пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На должности директора горсада Клеин работал с июля 2019 года. 9 февраля 2022 года его задержали сотрудники полиции. Клеина обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей от коммерсанта. Свою вину он признал сразу, был отпущен под подписку о невызеде. Через пять дней Клеина уволили с поста директора горсада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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