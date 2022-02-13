Директор парка в Челябинске уволился из-за уголовного дела

Игорь Клеин подал в отставку после предъявления обвинения (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиняемый в получении 200-тысячной взятки директор челябинского муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» Игорь Клеин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

«Клеин подал заявление об отставке 10 февраля, оно было удовлетворено. Обязанности директора МАУ исполняет его заместитель Оксана Шаповал», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Клеину инкриминируют получение более 200 тысяч рублей за общее покровительство и незаконные действия от коммерсанта. Возбужденное в отношении него уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) ведет Следственный комитет. Само преступление выявили сотрудники ОЭБиПК управления МВД Челябинска.

Избирая меру пресечения, суд отправил экс-директора под подписку о невыезде и надлежащем поведении. На допросе Клеин признал вину и начал сотрудничать со следствием. В своей должности он работал с июля 2019 года. Прежнему директору Ольге Поповой пришлось уйти в отставку после претензий со стороны руководства администрации города.