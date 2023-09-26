26 сентября 2023

В ХМАО осудят начальника, из-за которого работник стал инвалидом

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник «Экспресс-Логистик» ответит перед судом за нарушение требований охраны труда Фото:

В ХМАО перед судом предстанет мастер транспортной компании. Следователи считают, из-за того, что он нарушил требования охраны труда один из работников стал инвалидом. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении Следственного комитета.

«Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении мастера транспортной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы направлены в суд для рассмотрения», — сообщает ведомство.

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый допустил грубое нарушение требований охраны труда, являясь ответственным за их соблюдение на территории базы по хранению и переработке металлолома в Октябрьском районе. «В ходе ремонтных работ, проводившихся без контроля со стороны мастера, получил тяжкие телесные повреждения стропальщик, который находился на объекте без средств индивидуальной защиты. В последующем мужчине присвоена вторая группа инвалидности», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник транспортной компании в ХМАО стал инвалидом из-за желания помочь коллегам. Тогда происшествием также интересовалась прокуратура.

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В ХМАО перед судом предстанет мастер транспортной компании. Следователи считают, из-за того, что он нарушил требования охраны труда один из работников стал инвалидом. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении Следственного комитета. «Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении мастера транспортной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы направлены в суд для рассмотрения», — сообщает ведомство. По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый допустил грубое нарушение требований охраны труда, являясь ответственным за их соблюдение на территории базы по хранению и переработке металлолома в Октябрьском районе. «В ходе ремонтных работ, проводившихся без контроля со стороны мастера, получил тяжкие телесные повреждения стропальщик, который находился на объекте без средств индивидуальной защиты. В последующем мужчине присвоена вторая группа инвалидности», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник транспортной компании в ХМАО стал инвалидом из-за желания помочь коллегам. Тогда происшествием также интересовалась прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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