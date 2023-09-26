26 сентября 2023

Капремонт курганской школы не могут закончить из-за ошибки чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя общеобразовательная школа N 106, ремонт школы, рабочий, новогоднее оформление, школа 106
В Щучанском округе ищут деньги на завершение капремонта школы (фото из архива) Фото:

Бывшие работники администрации Щучанского округа Курганской области не внесли в техзадание на капитальный ремонт Сухоборской школы замену электропроводки. Из-за этого в школе не могут закончить капитальный ремонт, пояснил URA.RU глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов.

«В МКОУ „Сухоборская СОШ“ проводится капитальный ремонт, результаты работ в настоящее время не приняты. Замена электропроводки не вошла в проект капитального ремонта по причине не внесения данных работ лицами, которые готовили техническое задание в 2021 году. В данный момент эти лица уже не работают в администрации Щучанского муниципального округа», — говорится в ответе главы округа на запрос агентства.

Подкорытов пояснил, что в настоящее время имеется проектно-сметная документация на установку электрооборудования, которая прошла государственную экспертизу по достоверности расчетов. Изыскиваются деньги для завершения ремонта. Примерные сроки работ и дату открытия школы — в администрации округа не уточнили. «На период капитального ремонта основного здания МКОУ „Сухоборская СОШ“ образовательный процесс организован в Чистовской СОШ — филиале МКОУ „Сухоборская СОШ“. Права детей не нарушены», — подчеркнули власти округа.

Ранее URA.RU писало, что в курганском округе школу не могут открыть после капремонта. По данным источника агентства, ремонтные работы в здании закончили, но не поменяли старую электропроводку, к которой уже были претензии надзорных ведомств. На ремонт потратили больше 34 млн рублей.

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Бывшие работники администрации Щучанского округа Курганской области не внесли в техзадание на капитальный ремонт Сухоборской школы замену электропроводки. Из-за этого в школе не могут закончить капитальный ремонт, пояснил URA.RU глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов. «В МКОУ „Сухоборская СОШ“ проводится капитальный ремонт, результаты работ в настоящее время не приняты. Замена электропроводки не вошла в проект капитального ремонта по причине не внесения данных работ лицами, которые готовили техническое задание в 2021 году. В данный момент эти лица уже не работают в администрации Щучанского муниципального округа», — говорится в ответе главы округа на запрос агентства. Подкорытов пояснил, что в настоящее время имеется проектно-сметная документация на установку электрооборудования, которая прошла государственную экспертизу по достоверности расчетов. Изыскиваются деньги для завершения ремонта. Примерные сроки работ и дату открытия школы — в администрации округа не уточнили. «На период капитального ремонта основного здания МКОУ „Сухоборская СОШ“ образовательный процесс организован в Чистовской СОШ — филиале МКОУ „Сухоборская СОШ“. Права детей не нарушены», — подчеркнули власти округа. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе школу не могут открыть после капремонта. По данным источника агентства, ремонтные работы в здании закончили, но не поменяли старую электропроводку, к которой уже были претензии надзорных ведомств. На ремонт потратили больше 34 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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