Капремонт курганской школы не могут закончить из-за ошибки чиновников

В Щучанском округе ищут деньги на завершение капремонта школы (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бывшие работники администрации Щучанского округа Курганской области не внесли в техзадание на капитальный ремонт Сухоборской школы замену электропроводки. Из-за этого в школе не могут закончить капитальный ремонт, пояснил URA.RU глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов.

«В МКОУ „Сухоборская СОШ“ проводится капитальный ремонт, результаты работ в настоящее время не приняты. Замена электропроводки не вошла в проект капитального ремонта по причине не внесения данных работ лицами, которые готовили техническое задание в 2021 году. В данный момент эти лица уже не работают в администрации Щучанского муниципального округа», — говорится в ответе главы округа на запрос агентства.

Подкорытов пояснил, что в настоящее время имеется проектно-сметная документация на установку электрооборудования, которая прошла государственную экспертизу по достоверности расчетов. Изыскиваются деньги для завершения ремонта. Примерные сроки работ и дату открытия школы — в администрации округа не уточнили. «На период капитального ремонта основного здания МКОУ „Сухоборская СОШ“ образовательный процесс организован в Чистовской СОШ — филиале МКОУ „Сухоборская СОШ“. Права детей не нарушены», — подчеркнули власти округа.

Ранее URA.RU писало, что в курганском округе школу не могут открыть после капремонта. По данным источника агентства, ремонтные работы в здании закончили, но не поменяли старую электропроводку, к которой уже были претензии надзорных ведомств. На ремонт потратили больше 34 млн рублей.