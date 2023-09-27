Металлургический гигант назначил второго человека в свердловском городе

Спикером гордумы Качканара стал ставленник ЕВРАЗа

Спикером думы Качканара назначили Анатолия Ляпунова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Качканаре (Свердловская область) выбрали спикера городской думы, подконтрольной металлургическому гиганту ЕВРАЗ. Им стал сотрудник холдинга Анатолий Ляпунов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в думе.

В Качканарской думе восьмого созыва, состоящей из двадцати единороссов, состоялось первое заседание. «На повестке дня было назначение спикера: единогласно на эту должность выбрали 67-летнего начальника технического управления местного горно-обогатительного комбината (КГОК), принадлежащего ЕВРАЗу. Заместителем спикера стал тоже стал работник КГОКа Владимир Георгиев», — сказал собеседник агентства.

В думе образовали пять постоянных комиссий, которые также возглавили представители ЕВРАЗа. Комиссию по экономической политике возглавил близкий Дан Краснопевцев, мандатную комиссию — Венер Хаматов. Председателем комиссии по соцвопросам, как и в прошлом созыве, стал Денис Сапунов. Владимир Георгиев снова возглавил комиссию по вопросам местного самоуправления, а Николай Демченко — комиссию по вопросам горхозяйства.