Металлургический гигант назначил второго человека в свердловском городе

Спикером гордумы Качканара стал ставленник ЕВРАЗа
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в поселке Ис. Свердловская область, город качканар, стела качканар
Спикером думы Качканара назначили Анатолия Ляпунова Фото:

В Качканаре (Свердловская область) выбрали спикера городской думы, подконтрольной металлургическому гиганту ЕВРАЗ. Им стал сотрудник холдинга Анатолий Ляпунов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в думе.

В Качканарской думе восьмого созыва, состоящей из двадцати единороссов, состоялось первое заседание. «На повестке дня было назначение спикера: единогласно на эту должность выбрали 67-летнего начальника технического управления местного горно-обогатительного комбината (КГОК), принадлежащего ЕВРАЗу. Заместителем спикера стал тоже стал работник КГОКа Владимир Георгиев», — сказал собеседник агентства.

В думе образовали пять постоянных комиссий, которые также возглавили представители ЕВРАЗа. Комиссию по экономической политике возглавил близкий Дан Краснопевцев, мандатную комиссию — Венер Хаматов. Председателем комиссии по соцвопросам, как и в прошлом созыве, стал Денис Сапунов. Владимир Георгиев снова возглавил комиссию по вопросам местного самоуправления, а Николай Демченко — комиссию по вопросам горхозяйства.

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В Качканаре (Свердловская область) выбрали спикера городской думы, подконтрольной металлургическому гиганту ЕВРАЗ. Им стал сотрудник холдинга Анатолий Ляпунов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в думе. В Качканарской думе восьмого созыва, состоящей из двадцати единороссов, состоялось первое заседание. «На повестке дня было назначение спикера: единогласно на эту должность выбрали 67-летнего начальника технического управления местного горно-обогатительного комбината (КГОК), принадлежащего ЕВРАЗу. Заместителем спикера стал тоже стал работник КГОКа Владимир Георгиев», — сказал собеседник агентства. В думе образовали пять постоянных комиссий, которые также возглавили представители ЕВРАЗа. Комиссию по экономической политике возглавил близкий Дан Краснопевцев, мандатную комиссию — Венер Хаматов. Председателем комиссии по соцвопросам, как и в прошлом созыве, стал Денис Сапунов. Владимир Георгиев снова возглавил комиссию по вопросам местного самоуправления, а Николай Демченко — комиссию по вопросам горхозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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