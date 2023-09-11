Еще один свердловский город достался единороссам

Единороссы получили все места в думе Качканара

11 сентября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Все места в думе Качканарского округа заняли представители «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дума Качканарского городского округа (Свердловская область) восьмого созыва будет состоять только из представителей «Единой России». Это станет очередным прецедентом в регионе. «В Качканарском округе замещались 20 депутатских мандатов в 20 одномандатных округах. Все мандаты предварительно — у представителей партии „Единая Россия“», — сказала председатель свердловского облизбиркома Елена Клименко. По данным источников URA.RU, новый созыв парламента, как и прежде, будет лоббировать интересы градообразующего предприятия Качканара — горно-обогатительного комбината, принадлежащего ЕВРАЗу. Это продлится, как минимум, до 2026 года. Единороссы занимают весь парламент свердловского города уже не первый раз. Изначально это произошло после выборов прошлого года, когда они получили все 25 мандатов в городской думе Нижнего Тагила. Ради этого даже срочно провели специальную реформу.

Дума Качканарского городского округа (Свердловская область) восьмого созыва будет состоять только из представителей «Единой России». Это станет очередным прецедентом в регионе. «В Качканарском округе замещались 20 депутатских мандатов в 20 одномандатных округах. Все мандаты предварительно — у представителей партии „Единая Россия“», — сказала председатель свердловского облизбиркома Елена Клименко. По данным источников URA.RU, новый созыв парламента, как и прежде, будет лоббировать интересы градообразующего предприятия Качканара — горно-обогатительного комбината, принадлежащего ЕВРАЗу. Это продлится, как минимум, до 2026 года. Единороссы занимают весь парламент свердловского города уже не первый раз. Изначально это произошло после выборов прошлого года, когда они получили все 25 мандатов в городской думе Нижнего Тагила. Ради этого даже срочно провели специальную реформу.